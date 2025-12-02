Hindustan Hindi News
20 मिनट में दूल्हे को रिजेक्ट करने वाली दुल्हन का यू-टर्न, अब पति को किया फोन; जानें क्या मिला जवाब

संक्षेप:

देवरिया के भलुअनी कस्बा के एक युवक की शादी सलेमपुर उपनगर में तय थी। 25 नवंबर को देवरिया शहर स्थित एक मैरेज हाल में बारात आई। लड़की पक्ष ने बारातियों का फूल-माला पहनाकर स्वागत किया। द्वारपूजा हुआ, जयमाल की रस्म पूरी की गई। भोर तक शादी संपन्न हुई। दुल्हन ससुराल पहुंची, लेकिन रहने से इंकार कर दिया।

Tue, 2 Dec 2025 03:05 PMAjay Singh संवाददाता, देवरिया
यूपी के देवरिया शहर के एक मैरेज हाल में धूमधाम से बारातियों का स्वागत किया गया। पूरी रात शादी की रस्में अदा की गई। सात जन्मों तक साथ निभाने का दुल्हन बनी युवती ने वादा किया और सुबह ससुराल के लिए विदा हुई। ससुराल में 20 मिनट रहने के बाद नई-नवेली दुल्हन ने पति के साथ रहने से इन्कार कर दिया। फिर पांच घंटे तक पंचायत चली लेकिन बात नहीं बनी। अंत में दोनों पक्ष विवाह विच्छेद को तैयार हो गया और सामान वापस होने के बाद दुल्हन सुहागरात से पहले मायके लौट गई। अब इस घटना में नया मोड़ आ गया है। हुआ ये कि अब दुल्हन एक बार फिर दूल्हे को फोन किया है। कहा कि वह उसके मायके से उसे वापस ले जाए। बताया जा रहा है कि इस बार दूल्हा अड़ गया है। उसने यह कहते हुए इनकार कर दिया है कि दुल्हन की इस हरकत से उसके परिवार को काफी अपमान सहना पड़ा। कम से कम पांच लाख रुपए का नुकसान भी हुआ है।

मामला देवरिया जनपद के भलुअनी उपनगर के एक मोहल्ले का है। भलुअनी कस्बा निवासी एक युवक की शादी सलेमपुर उपनगर में तय थी। 25 नवंबर को देवरिया शहर स्थित एक मैरेज हाल में बारात आई। लड़की पक्ष ने बारातियों का फूल-माला पहनाकर स्वागत किया। द्वारपूजा हुआ, जयमाल की रस्म पूरी की गई। भोर तक शादी संपन्न हुई। इसके बाद दुल्हन ससुराल पहुंची, लेकिन रहने से इंकार कर दी।

पांच घंटे तक चली पंचायत

महिलाएं व ससुराली दुल्हन को बहुत समझाए लेकिन वह मानने से इन्कार कर दी तो इसकी सूचना पर लड़की पक्ष के लोग भी पहुंच गए और पांच घंटे तक पंचायत चलती रही। लेकिन लड़की ससुरालियों का अच्छा व्यवहार न होने की बात कहते हुए साथ रहने से इन्कार कर दी।

मायके लौटी दुल्हन

पांच घंटे तक चली पंचायत के बाद अंत में यह तय हुआ कि दोनों पक्षों का सामान वापस कर दिया जाए। आठ बजे रात को दुल्हन बनी युवती अपने मायके पक्ष के लोगों के साथ मायके चली गई।

एक दिन में ही टूट गई सात जन्मों के रिश्ते की डोर

बुधवार को दोपहर बाद नई-नवेली दुल्हन अपने ससुराल पहुंची। मोहल्ले की महिलाओं ने दुल्हन को उतार कर घर में ले गई और दुल्हन का चेहरा देखा। अभी बहुत सी महिलाएं दुल्हन की झलक भी नहीं देखी थी, इस बीच दुल्हन ने ससुराल में न रहने की बात कहते हुए चौखट के बाहर आ गई। साथ ही मायके पक्ष के लोगों को तत्काल बुलाने की बात कहने लगी। महिलाएं व ससुराली उसे समझाने में जुट गए, लेकिन वह मानने से इन्कार कर दी। इससे एक दिन में ही सात जन्मों की कसम टूट गई।

