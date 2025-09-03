टायसन की गोली नाम नहीं पूछती है, डी-2 गैंग के शूटर ने शिकायत करने वाले को दी धमकी

टायसन की गोली नाम नहीं पूछती है पंडित जी। यह धमकी देने के बाद आरोपित भाग निकले। पीड़ित ने एक चर्चित CO, एनकाउंटर में मारे जा चुके गैंगस्टर के रिश्तेदार और एक वकील के खिलाफ रुपये हड़पने और रंगदारी मांगने की शिकायत एसआईटी से की थी। टायसन चर्चित वकील का गुर्गा बताया जाता है।

यूपी के कानपुर में ऑपरेशन महाकाल के तहत की गई शिकायत वापस लेने के लिए डी-2 गैंग के शूटर और गैंगस्टर के गुर्गों ने पीड़ित को रोककर धमकाया। आरोप है कि आरोपियों ने धमकाते हुए बोला कि टायसन की गोली नाम नहीं पूछती है पंडित जी। धमकी देने के बाद आरोपित भाग निकले। पीड़ित ने एक चर्चित सीओ, एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर के रिश्तेदार और एक अधिवक्ता के खिलाफ रुपये हड़पने और रंगदारी मांगने की शिकायत एसआईटी से की थी। टायसन चर्चित वकील का गुर्गा बताया जाता है।

रायपुरवा स्थित तेजाब मिल कैंपस निवासी मनोहर शुक्ला ने बताया कि उन्होंने 2009 में पार्टनर सुरेश अग्निहोत्री और त्रिपुणा नंद तिवारी के साथ मिलकर मुरादाबाद के हरिओम गुप्ता से मेहरबान सिंह पुरवा स्थित 33 बीघा जमीन का एग्रीमेंट कराया गया था। आरोप है कि 2022 में चर्चित सीओ ने उन्हें जमीन के एवज में रुपये वापस लेकर एग्रीमेंट कैंसिल करने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस बुलाया।

उन्होंने उक्त जमीन का एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया जिसके बाद रुपये देने की बात कहकर गंगा बैराज ले गए। जहां चर्चित सीओ, एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर के रिश्तेदार और एक वकील समेत अन्य लोगों ने रुपये भूलने की बात की। विरोध करने पर अधिवक्ता ने फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर एनकाउंटर कराने की बात कह कर धमकाया। साथ ही एनकाउंटर से बचने के लिए 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगी।