tyson s bullet does not ask for name d 2 gang shooter threatens complainant in kanpur टायसन की गोली नाम नहीं पूछती है, डी-2 गैंग के शूटर ने शिकायत करने वाले को दी धमकी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newstyson s bullet does not ask for name d 2 gang shooter threatens complainant in kanpur

टायसन की गोली नाम नहीं पूछती है, डी-2 गैंग के शूटर ने शिकायत करने वाले को दी धमकी

टायसन की गोली नाम नहीं पूछती है पंडित जी। यह धमकी देने के बाद आरोपित भाग निकले। पीड़ित ने एक चर्चित CO, एनकाउंटर में मारे जा चुके गैंगस्टर के रिश्तेदार और एक वकील के खिलाफ रुपये हड़पने और रंगदारी मांगने की शिकायत एसआईटी से की थी। टायसन चर्चित वकील का गुर्गा बताया जाता है।

Ajay Singh संवाददाता, कानपुरWed, 3 Sep 2025 11:21 AM
share Share
Follow Us on
टायसन की गोली नाम नहीं पूछती है, डी-2 गैंग के शूटर ने शिकायत करने वाले को दी धमकी

यूपी के कानपुर में ऑपरेशन महाकाल के तहत की गई शिकायत वापस लेने के लिए डी-2 गैंग के शूटर और गैंगस्टर के गुर्गों ने पीड़ित को रोककर धमकाया। आरोप है कि आरोपियों ने धमकाते हुए बोला कि टायसन की गोली नाम नहीं पूछती है पंडित जी। धमकी देने के बाद आरोपित भाग निकले। पीड़ित ने एक चर्चित सीओ, एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर के रिश्तेदार और एक अधिवक्ता के खिलाफ रुपये हड़पने और रंगदारी मांगने की शिकायत एसआईटी से की थी। टायसन चर्चित वकील का गुर्गा बताया जाता है।

रायपुरवा स्थित तेजाब मिल कैंपस निवासी मनोहर शुक्ला ने बताया कि उन्होंने 2009 में पार्टनर सुरेश अग्निहोत्री और त्रिपुणा नंद तिवारी के साथ मिलकर मुरादाबाद के हरिओम गुप्ता से मेहरबान सिंह पुरवा स्थित 33 बीघा जमीन का एग्रीमेंट कराया गया था। आरोप है कि 2022 में चर्चित सीओ ने उन्हें जमीन के एवज में रुपये वापस लेकर एग्रीमेंट कैंसिल करने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस बुलाया।

ये भी पढ़ें:चर्चित वकील अखिलेश दुबे से यारी में 4 इंस्पेक्टर, 2 SI सस्पेंड; कानपुर में ऐक्शन

उन्होंने उक्त जमीन का एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया जिसके बाद रुपये देने की बात कहकर गंगा बैराज ले गए। जहां चर्चित सीओ, एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर के रिश्तेदार और एक वकील समेत अन्य लोगों ने रुपये भूलने की बात की। विरोध करने पर अधिवक्ता ने फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर एनकाउंटर कराने की बात कह कर धमकाया। साथ ही एनकाउंटर से बचने के लिए 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगी।

ये भी पढ़ें:कानपुर के चर्चित वकील अखिलेश की मुश्किलें बढ़ीं, BJP नेता को सताने लगा जान का डर

पीड़ित का कहना है कि वह किसी तरह जान बचाकर निकले। जिसके बाद वह अपनी कैंसर पीड़ित पत्नी का इलाज कराने के लिए मुंबई चले गए। इलाज के दौरान पत्नी की मौत होने के बाद वह डरकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऑपरेशन महाकाल की शुरुआत होने पर उन्होंने आरोपितों के खिलाफ शिकायत की। 27 अगस्त को वह एसआईटी को बयान देने गए थे। जहां से वापस लौटते वक्त कोतवाली थाने के सामने दो बाइक सवार चार युवकों ने उनकी कार रोकी। थाना प्रभारी जगदीश पांडेय ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।

UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |