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क्या होता है हाइड्रोपोनिक गांजा? जिसके 1 किलो की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा, बैंकॉक से वाराणसी लाते ही पकड़े गए तस्कर

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, वाराणसी
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वाराणसी एयरपोर्ट पर शनिवार को डीआरआई और कस्टम विभाग की टीम ने बैंकॉक से आए दो यात्रियों के पास से करीब 20 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया। गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 22 करोड़ रुपये आंकी गई है।

क्या होता है हाइड्रोपोनिक गांजा? जिसके 1 किलो की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा, बैंकॉक से वाराणसी लाते ही पकड़े गए तस्कर

UP News: यूपी के वाराणसी स्थित बाबतपुर एयरपोर्ट पर शनिवार को राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) और कस्टम विभाग की टीम ने बैंकॉक से आए दो यात्रियों के पास से करीब 20 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया। गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 22 करोड़ रुपये आंकी गई है।

दोनों तस्कर एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान आइएक्स-215 से बैंकॉक से वाराणसी पहुंचे थे। उनके सामानों की जांच के दौरान गांजा मिला। गिरफ्त में आए शहनाज और यूसुफ मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले हैं। पूछताछ और प्राथमिक जांच के अनुसार दोनों आरोपी वाराणसी एयरपोर्ट पर किसी व्यक्ति को गांजा सौंपने के बाद मुंबई लौटने वाले थे। शक के आधार पर की गई तलाशी में उनके बैग से करीब 20 किलो गांजा बरामद हुआ।

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सामान्य गांजे की तुलना में नशीला तत्व अधिक

हाइड्रोपोनिक गांजा मिट्टी के बजाय पानी और पोषक तत्वों (मिनरल्स) से युक्त घोल में उगाई गई फसल है। यह एक विशेष इनडोर कृषि तकनीक है जो पौधे की वृद्धि को तेजी से नियंत्रित करती है। इसमें नशीला तत्व का स्तर पारंपरिक खेत में उगे गांजे की तुलना में बहुत अधिक होता है।

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बहुत महंगा होता है हाइड्रोपोनिक गांजा

कस्टम अधिकारियों के मुताबिक हाइड्रोपोनिक गांजा सामान्य गांजे की तुलना में कई गुना महंगा होता है। इसकी तस्करी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के जरिए की जाती है। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि वाराणसी में यह खेप किसे सौंपी जानी थी और इसके पीछे कौन सा गिरोह सक्रिय रहा है। डीआरआई ने बरामद मादक पदार्थ को जब्त कर आरोपियों के खिलाफ कस्टम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।

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विमान यात्री के बैग की जांच में मिले कारतूस के खोखे

इससे पहले बाबतपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार दोपहर दिल्ली जाने वाले यात्री के हैंडबैग से कारतूस के तीन खोखे मिले। सीआईएसएफ के जवानों ने जांच के दौरान उसे पकड़ा। बाबतपुर पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की और देर शाम मा फीनामा लिखवाकर छोड़ दिया।

जौनपुर जिले के सिंगरामऊ थाना क्षेत्र का निवासी युवक मर्चेंट नेवी में फिटर है। वह शुक्रवार दोपहर बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचा। उसे दोपहर 3.15 बजे इंडिगो एयरलाइंस दिल्ली के विमान से जाना था। एयरलाइंस काउंटर से बोर्डिंग पास लेकर वह सिक्योरिटी होल्ड एरिया में पहुंचा। यहां जांच के दौरान सीआईएसएफ के जवानों को हैंडबैग से 0.32 बोर कारतूस का तीन खोखे मिले। युवक को हिरासत में लेकर उसकी यात्रा रद्द कर दी गई। बाबतपुर पुलिस चौकी पर उससे लगभग तीन घंटे तक सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ की।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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