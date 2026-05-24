क्या होता है हाइड्रोपोनिक गांजा? जिसके 1 किलो की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा, बैंकॉक से वाराणसी लाते ही पकड़े गए तस्कर

वाराणसी एयरपोर्ट पर शनिवार को डीआरआई और कस्टम विभाग की टीम ने बैंकॉक से आए दो यात्रियों के पास से करीब 20 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया। गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 22 करोड़ रुपये आंकी गई है।

UP News: यूपी के वाराणसी स्थित बाबतपुर एयरपोर्ट पर शनिवार को राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) और कस्टम विभाग की टीम ने बैंकॉक से आए दो यात्रियों के पास से करीब 20 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया। गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 22 करोड़ रुपये आंकी गई है।

दोनों तस्कर एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान आइएक्स-215 से बैंकॉक से वाराणसी पहुंचे थे। उनके सामानों की जांच के दौरान गांजा मिला। गिरफ्त में आए शहनाज और यूसुफ मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले हैं। पूछताछ और प्राथमिक जांच के अनुसार दोनों आरोपी वाराणसी एयरपोर्ट पर किसी व्यक्ति को गांजा सौंपने के बाद मुंबई लौटने वाले थे। शक के आधार पर की गई तलाशी में उनके बैग से करीब 20 किलो गांजा बरामद हुआ।

सामान्य गांजे की तुलना में नशीला तत्व अधिक हाइड्रोपोनिक गांजा मिट्टी के बजाय पानी और पोषक तत्वों (मिनरल्स) से युक्त घोल में उगाई गई फसल है। यह एक विशेष इनडोर कृषि तकनीक है जो पौधे की वृद्धि को तेजी से नियंत्रित करती है। इसमें नशीला तत्व का स्तर पारंपरिक खेत में उगे गांजे की तुलना में बहुत अधिक होता है।

बहुत महंगा होता है हाइड्रोपोनिक गांजा कस्टम अधिकारियों के मुताबिक हाइड्रोपोनिक गांजा सामान्य गांजे की तुलना में कई गुना महंगा होता है। इसकी तस्करी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के जरिए की जाती है। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि वाराणसी में यह खेप किसे सौंपी जानी थी और इसके पीछे कौन सा गिरोह सक्रिय रहा है। डीआरआई ने बरामद मादक पदार्थ को जब्त कर आरोपियों के खिलाफ कस्टम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।

विमान यात्री के बैग की जांच में मिले कारतूस के खोखे इससे पहले बाबतपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार दोपहर दिल्ली जाने वाले यात्री के हैंडबैग से कारतूस के तीन खोखे मिले। सीआईएसएफ के जवानों ने जांच के दौरान उसे पकड़ा। बाबतपुर पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की और देर शाम मा फीनामा लिखवाकर छोड़ दिया।