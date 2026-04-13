आंबेडकर जयंती के लिए डंडा काटने पर बवाल, चोर समझकर 2 युवकों को खंभे से बांधकर पीटा
देवरिया में कुछ लोगों ने दो युवकों को चोर समझ विद्युत पोल में बांधकर बेरहमी से पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक बाबा साहब की जयंती पर कार्यक्रम स्थल पर सजावट के लिए बांस का डंडा (कईन) लेने गए थे।
UP News: यूपी के देवरिया से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के बड़ी बभनी गांव में कुछ लोगों ने दो युवकों को चोर समझ विद्युत पोल में बांधकर बेरहमी से पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वीडियो के सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। युवक बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम स्थल पर सजावट के लिए बांस का डंडा (कईन) लेने गए थे। घटना के बाद माहौल गरम हो गया है। मामले में पुलिस ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ एससी/एसटी समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।
बड़ी बभनी गांव में रविवार की रात दो युवक गांव के बाहरी छोर पर गए थे। इसी बीच कुछ युवकों ने उन्हें चोर समझ कर पकड़ लिया। विरोध करने पर विद्युत पोल में बांधकर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। मारने-पीटने ने के बाद उन लोगों ने पुलिस को बुलाकर दोनों युवकों को सौंप दिया। इस घटना का वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इस मामले में एक युवक के पिता रामहरख प्रसाद ने पुलिस को तहरीर दी है। उनका आरोप है कि बाबा साहब की जयंती को लेकर समाज के लोग कार्यक्रम स्थल की सजावट कर रहे थे।
झंडा में डंडा के लिए उनका बेटा मोनू पड़ोस के एक युवक के साथ गांव के बाहरी छोर पर बांस की कईन काटने गया था। उसी बीच वहां मौजूद दूसरे मोहल्ले के कुछ युवक बाबा साहब को लेकर अभद्र टिप्पणी करने लगे और झंडा छीन कर फाड़ने लगे। जिसका विरोध करने पर मारने-पीटने के बाद मोहल्ले में ले जाकर विद्युत पोल से बांधकर पिटाई किए। साथ ही अपशब्द बोलते हुए जातिसूचना शब्द का भी प्रयोग किए। साथ ही चोरी के केस में फंसाने की नियत से पुलिस को सौंप दिए।
सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र में सोशल मीडिया के माध्यम से दो लड़कों को पेड़ में बांधकर मारने-पीटने का वीडियो वायरल होने की जानकारी मिली है। इसकी जांच करने पर पता चला कि 12/13 अप्रैल की रात्रि में ग्राम बड़ी बभनी में डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती की सजावट की जा रही थी कि कुछ लड़के बांस की कईन काटने के लिए पास के गांव में एक बांस की खुंट्टी में गए थे, जहां कुछ लोगों द्वारा चोर समझकर मारा-पीटा गया। इस मामले में तहरीर मिली है उसके आधार पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें