आंबेडकर जयंती के लिए डंडा काटने पर बवाल, चोर समझकर 2 युवकों को खंभे से बांधकर पीटा

देवरिया में कुछ लोगों ने दो युवकों को चोर समझ विद्युत पोल में बांधकर बेरहमी से पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक बाबा साहब की जयंती पर कार्यक्रम स्थल पर सजावट के लिए बांस का डंडा (कईन) लेने गए थे।

UP News: यूपी के देवरिया से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के बड़ी बभनी गांव में कुछ लोगों ने दो युवकों को चोर समझ विद्युत पोल में बांधकर बेरहमी से पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वीडियो के सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। युवक बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम स्थल पर सजावट के लिए बांस का डंडा (कईन) लेने गए थे। घटना के बाद माहौल गरम हो गया है। मामले में पुलिस ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ एससी/एसटी समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।

बड़ी बभनी गांव में रविवार की रात दो युवक गांव के बाहरी छोर पर गए थे। इसी बीच कुछ युवकों ने उन्हें चोर समझ कर पकड़ लिया। विरोध करने पर विद्युत पोल में बांधकर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। मारने-पीटने ने के बाद उन लोगों ने पुलिस को बुलाकर दोनों युवकों को सौंप दिया। इस घटना का वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इस मामले में एक युवक के पिता रामहरख प्रसाद ने पुलिस को तहरीर दी है। उनका आरोप है कि बाबा साहब की जयंती को लेकर समाज के लोग कार्यक्रम स्थल की सजावट कर रहे थे।

झंडा में डंडा के लिए उनका बेटा मोनू पड़ोस के एक युवक के साथ गांव के बाहरी छोर पर बांस की कईन काटने गया था। उसी बीच वहां मौजूद दूसरे मोहल्ले के कुछ युवक बाबा साहब को लेकर अभद्र टिप्पणी करने लगे और झंडा छीन कर फाड़ने लगे। जिसका विरोध करने पर मारने-पीटने के बाद मोहल्ले में ले जाकर विद्युत पोल से बांधकर पिटाई किए। साथ ही अपशब्द बोलते हुए जातिसूचना शब्द का भी प्रयोग किए। साथ ही चोरी के केस में फंसाने की नियत से पुलिस को सौंप दिए।