एयरफोर्स कैंपस की बाउंड्री में कूदे दो युवक, सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ा; पुलिस ने शुरू की जांच
यूपी के गोरखपुर के फॉरेस्ट क्लब में सोमवार रात में बर्थ डे पार्टी के दौरान मारपीट के दौरान भागने के चक्कर में देवरिया के दो युवक बाउंड्री कूद कर एयरफोर्स परिसर के निषिद्ध क्षेत्र में घुस गए। सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया और अधिकारियों को सूचना दी। लंबी पूछताछ के बाद दोनों को खोराबार थाने की पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पकड़े गए युवकों की पहचान सुमित सिंह निवासी कुईया, थाना भलुअनी और देव सिंह निवासी मटवलिया, सिविल लाइंस देवरिया के रूप में हुई है। उनके पास कोई वैध पहचान पत्र नहीं था। दो मोबाइल फोन, 440 रुपये नकद और एक कार की चाबी बरामद हुई। विंग कमांडर अंकित अस्थाना ने उनके खिलाफ थाने में तहरीर दी।
उन्होंने बताया कि दोनों युवकों ने संवेदनशील तकनीकी क्षेत्र में अनधिकृत रूप से प्रवेश किया। ऐसी घटना वायुसेना की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानी जाती है। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि दोनों युवक वर्जित क्षेत्र में क्यों आए, इसकी विस्तृत जांच की जा रही है।
भगदड़ पर एयरफोर्स परिसर में घुसे थे
एयरफोर्स परिसर के निषिद्ध क्षेत्र में सोमवार की रात घुसे देवरिया के दो युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस की जांच में पता चला कि एक युवक की बर्थ डे पार्टी थी उसने अपने दोस्तों को फारेस्ट क्लब में बुलाया था। खाना खाने के दौरान किसी लड़के की कोहनी दूसरे से टच कर गई थी इसको लेकर उनके बीच कहासुनी हुई और यह मारपीट में बदल गई। मारपीट इतनी बढ़ गई कि वहां भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस को सूचना दी गई। उधर, खुद को बचाने के लिए दोनों युवक फारेस्ट क्लब की बाउंड्री कूद कर एयरफोर्स परिसर में चले गए। उधर, पुलिस ने आठ युवकों का शांतिभंग में चलान किया।