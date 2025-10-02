प्रतिमा विसर्जन के बाद दर्दनाक हादसा, DJ से साउंड बॉक्स उतार रहे दो युवकों की करंट लगने से मौत

प्रतापगढ़ में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के बाद घर के सामने डीजे से साउंड बॉक्स उतारते समय 2 युवक करंट की चपेट में आ गए। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, घर के सामने नीचे लटकता 11000 केवीए की लाइन का तार कई बार शिकायत के बाद भी ऊपर न किए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश है।

यूपी के प्रतापगढ़ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के बाद घर के सामने डीजे से साउंड बॉक्स उतारते समय करंट की चपेट आने से दो युवकों की मौत हो गई। वहीं, घर के सामने नीचे लटकता 11000 केवीए की लाइन का तार कई बार शिकायत के बाद भी ऊपर न किए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश है।

ये घटना रानीगंज थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव का है। जहां बुधवार दोपहर करीब के ही सिंगाही रोड स्थित राजापुर महोथरी के तालाब में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करने गए थे। दोपहर करीब 3 बजे घर लौट के बाद बाहर खड़े डीजे से साउंड बॉक्स उतारते समय दुखीराम सरोज का 35 वर्षीय बेटा विजय कुमार ऊपर से गुजरी 11000 केवीए की लाइन के करंट की चपेट में आ गया। उसके नीचे खड़ा मनोज कुमार गौतम का 18 साल क सनी भी विजय को छूने के कारण करंट की चपेट में आया और दोनों गंभीर रूप से झुलस गए।

मौके पर मौजूद लोग ने आनन-फानन में दोनों को रानीगंज तांबा सेंटर ले गए लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। दो युवकों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना से गांव के लोगों में आक्रोश दिखा। उनका कहना था कि 11000 केवीए की लाइन काफी नीचे से गुजरी है। उसे ऊपर करने के लिए कई बार विभाग में प्रार्थना पत्र दिया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।