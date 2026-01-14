फिरोजाबाद हाईवे पर भीषण हादसा, टक्कर के बाद आग का गोला बनी बाइक, जिंदा जल गए 2 युवक

संक्षेप: फिरोजाबाद हाईवे पर सोमवार रात एक वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। जिससे बाइक में आग लग गई और कानपुर के दो युवकों की जिंदा जलकर मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

चकेरी के शिवकटरा मलिक की बगिया के रहने वाले अवधेश कुमार अवस्थी सेन से रिटायर हुए हैं। परिजनों ने बताया कि बड़ा बेटा गौरव गुवाहाटी से पीएचडी कर रहा है। जबकि छोटा बेटा वैभव एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी में कानपुर का मैनेजर था। वैभव का दोस्त सनिगवां के केआर पुरम निवासी 27 वर्षीय सिद्धार्थ भी उसी कंपनी में टीएल के पद पर कार्यरत था। सिद्धार्थ के पिता अशोक कुमार प्राइवेट कर्मी हैं। सिद्धार्थ की मां श्याम गृहणी हैं और छोटी बहन गौरी लखनऊ में वकालत की पढ़ाई कर रही है।

परिजनों के अनुसार दोनों बीते सोमवार की शाम को तीन बजे बाइक से आगरा में कंपनी का ऑफिस खुलवाने जा रहे थे। वैभव के पिता अवधेश ने बताया कि सोमवार की शाम करीब साढ़े आठ बजे बेटे से फोन पर बात हुई थी। वे लोग इटावा पहुंचे थे। उसके बाद ही हादसा हो गया। परिजनों ने बताया कि सिरसागंज थानाक्षेत्र की पुलिस ने सोमवार की देर रात को हादसे की जानकारी दी। जिसके बाद वे लोग रवाना हो गए। मंगलवार को दोनों का शव घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। बताया गया कि सिद्धार्थ की मां श्याम माउंट आबू में हैं। जिसके चलते बुधवार को उनके आने के बाद सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार किया जायेगा। जबकि वैभव का अंतिम संस्कार मंगलवार को ही हो गया।

दोनों को बाइक के बहाने से मौत खींच ले गई वैभव के परिजनों ने बताया कि दोनों जिगरी दोस्त थे और एक ही कंपनी में थे। बेटा हर बार बस या ट्रेन से ही बाहर कहीं जाता था। लेकिन इस बाद उसने बाइक से जाने का निर्णय लिया। दोनों पहली बार बाइक से गए थे।