Hindi NewsUP NewsTwo youths arrived at public service center with six bundles fake 500-500 rupee notes one was arrested
500-500 के नकली नोटों छह गड्डियां लेकर जनसेवा केंद्र पहुंचे दो युवक, एक को दबोचा, दूसरा फरार

संक्षेप: अलीगढ़ में जन सेवा केंद्र पर एक आरोपी नकली नोट लेकर पहुंच गया। कैश के बदले ऑनलाइन रुपये ट्रांसफर कराने लगा, तभी दुकानदार ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया।

Sat, 25 Oct 2025 03:52 PM अलीगढ़
यूपी के अलीगढ़ में जन सेवा केंद्र पर एक आरोपी नकली नोट लेकर पहुंच गया। कैश के बदले ऑनलाइन रुपये ट्रांसफर कराने लगा, तभी दुकानदार ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी के बैग से 500-500 के नकली नोटों की छह गड्डियां बरामद हुई हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। उसका एक साथी मौके से फरार हो गया।

देहलीगेट क्षेत्र के खैर रोड पर उत्कर्ष श्रेष्ठ जन सेवा केंद्र चलाते हैं। शुक्रवार रात को उनकी दुकान पर एक व्यक्ति आया। उसने कैश के बदले एक लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करने को कहा। उत्कर्ष ने रुपये मांगे तो आरोपी ने 500 रुपये की गड्डी थमा दी। देखने में वह संदिग्ध लगी। दूसरी गड्डी मांगी तो वह भी जाली लग रही थी। इस पर उन्होंने पड़ोस के दुकानदार दीपक को फोन करके बुलाया। नोट नकली पाए जाने पर आरोपी भागने लगा। बैग की तलाशी तो उसमें अन्य चार गड्डियां और मिलीं।

इसी बीच दुकान के बाहर खड़ा उसका दूसरा साथी फरार हो गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। बाद में आरोपी को रुपयों समेत पुलिस के हवाले कर दिया। जब लोगों ने आरोपी को पकड़ा तो वह खुद को रोरावर थाने में तैनात पुलिसकर्मी बताने लगा। उसकी बाइक पर भी पुलिस लिखा हुआ था, जो बिना नंबर की थी। एएसपी मयंक पाठक के अनुसार आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

