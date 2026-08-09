मेट्रो स्टेशन पर मां के साथ सो रही 9 महीने की बच्ची उठा ले गए 2 युवक, 20 हजार में बेच दी
चांदनी ने पुलिस को बताया कि वह बच्ची के साथ सो रही थी। इसी दौरान बाइक सवार दो अज्ञात युवक उसकी बच्ची को उठाकर ले गए। लालकुर्ती पुलिस ने बच्ची की बरामदगी के लिए दो टीमों का गठन किया। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने संदिग्धों की पहचान करने के साथ ही कई संभावित ठिकानों पर दबिश दी।
उत्तर प्रदेश के मेरठ के लालकुर्ती थाना क्षेत्र में बेगमपुल मेट्रो स्टेशन के पास मां के बराबर में सो रही नौ महीने की बच्ची का बाइक सवार दो युवकों ने अपहरण कर लिया। आरोपियों ने बच्ची को 20 हजार रुपये में एक व्यक्ति को बेच दिया। शनिवार को लालकुर्ती पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बच्ची को खरीदने वाले आरोपी को भी दबोच लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
घटना पांच अगस्त की देर रात बेगमपुल क्षेत्र में हुई। कादीपुर निवासी और हाल में बेगमपुल में रह रही चांदनी पत्नी सोनू ने पुलिस को बताया कि वह बच्ची के साथ सो रही थी। इसी दौरान बाइक सवार दो अज्ञात युवक उसकी नौ माह की बच्ची को उठाकर ले गए। लालकुर्ती पुलिस ने बच्ची की बरामदगी के लिए दो टीमों का गठन किया और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज के आधार पर पुलिस ने संदिग्धों की पहचान करने के साथ ही कई संभावित ठिकानों पर दबिश दी।
तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लोहियानगर थाना क्षेत्र के चमड़ा पैठ निवासी अकबर तथा मेडिकल थाना क्षेत्र के कमालपुर निवासी यूसुफ और हुसैन आलम के रूप में हुई है। पूछताछ में सामने आया कि यूसुफ और हुसैन आलम ने बच्ची का अपहरण किया था। इसके बाद दोनों ने बच्ची को अकबर को 20 हजार रुपये में बेच दिया। अकबर के कब्जे से बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया।
200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों ने खोला रास्ता
बच्ची की बरामदगी के लिए पुलिस ने बेगमपुल और आसपास के इलाकों में लगे 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। पुलिस ने संदिग्धों की गतिविधियों और उनके आने-जाने के रास्तों को ट्रेस किया। इसके बाद संभावित ठिकानों पर दबिश देकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर शहर में पुलिस बल की व्यापक तैनाती की गई थी। प्रमुख चौराहों और मार्गों पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इसके बावजूद आरोपियों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर बच्ची का अपहरण कर लिया।
निसंतान है बच्ची को खरीदने वाला आरोपी
पुलिस जांच में सामने आया कि बच्ची को खरीदने वाला आरोपी अकबर निसंतान है। उसने बच्चा नहीं होने की बात आरोपियों को बताई थी। इसके बाद अपहृत बच्ची को 20 हजार रुपये में उसे बेच दिया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बच्ची को खरीदने की योजना पहले से बनाई गई थी या अपहरण के बाद उसे आगे बेचने का सौदा किया।
क्या बोली पुलिस
एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें दो आरोपी बच्ची का अपहरण करने वाले हैं, जबकि एक व्यक्ति को बच्ची बेची गई थी। आरोपियों से पूछताछ जारी है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें