Hindi NewsUP NewsTwo young men who met a girl through dating app were stripped naked and then blackmailed and robbed

डेटिंग ऐप पर लड़की से दोस्ती पड़ी महंगी, दो युवकों को नग्न कर बनाया वीडियो, फिर ब्लैकमेल कर लूटा

मुरादाबाद में डेटिंग ऐप के जरिये दो युवकों को लड़की से मिलवाने के बहाने बुला लिया गया। फिर यहां चार युवकों ने उन्हें पकड़ कर नग्नावस्था में वीडियो बना ली। बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मारपीट कर बीस हजार रुपये और मोबाइल लूट लिया। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मुरादाबादSun, 12 Oct 2025 03:32 PM
डेटिंग ऐप पर लड़की से दोस्ती पड़ी महंगी, दो युवकों को नग्न कर बनाया वीडियो, फिर ब्लैकमेल कर लूटा

यूपी के मुरादाबाद में ठगी का मामला सामने आया है। जहां डेटिंग ऐप के जरिये दो युवकों को जाल में फंसाकर लड़की से मिलवाने के बहाने ठाकुरद्वारा बुला लिया। यहां चार युवकों ने उन्हें पकड़ कर नग्नावस्था में वीडियो बना ली। बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मारपीट कर बीस हजार रुपये और मोबाइल लूट लिया। किसी तरह दोनों युवकों ने आरोपियों के चंगुल से छूटकर पुलिस के पास पहुंच कर शिकायत की। पुलिस ने घेराबंदी कर चार युवकों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के गांव बोवदवाला निवासी रघुवीर सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि डेटिंग ऐप के जरिये उसे और बिजनौर के स्योहारा निवासी मोहम्मद आदिल को कुछ युवकों ने जाल में फंसा लिया। उन्हें डेटिंग ऐप पर सुंदर युवतियों की फोटो दिखाईं और उनसे मुलाकात कराने का भरोसा दिया गया। शिकायतकर्ता रघुवीर सिंह के अनुसार शनिवार सुबह करीब 11 बजे उसे और मोहम्मद आदिल को ठाकुरद्वारा कस्बे में एक निजी अस्पताल के पास बुलाया। पीड़ितों के अनुसार वह पहुंचे तो वहां उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर के जसपुर थाना के गांव कासमपुर निवासी कपिल, अपनी बाइक पर बैठाकर रमनावला रोड पर स्थित एक मकान में ले गए। वहां ठाकुरद्वारा के फैजुल्लागंज निवासी राघव व महेश और कासमपुर निवासी प्रिंस पहले से मौजूद थे।

पीड़ित ने आरोप लगाया कि चोरों ने मिलकर उसके और आदिल के कपड़े उतरवाए और वीडियो बना ली। बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसों की मांग करने लगे। मना करने पर आरोपियों ने मारपीट कर दोनों से दस-दस हजार रुपये और मोबाइल फोन छीन लिए। जिसके बाद दोनों ने किसी तरह वहां से भागकर ठाकुरद्वारा थाने पर पहुंचकर पुलिस को सारी बात बताई। शिकायत मिलते ही एसएचओ ठाकुरद्वारा संजय कुमार पांचाल की टीम ने घेराबंदी करके उसी मकान के पास से चारों युवकों को दबोच लिया।

इस संबंध में एसएचओ संजय कुमार पांचाल ने बताया कि तहरीर पर चारों नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

