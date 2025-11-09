Hindustan Hindi News
तमंचा हाथ में आते ही हैवान बने दो युवक, इंजीनियर समेत चार लोगों को मारी गोली, दो की मौत

संक्षेप: बागपत में शनिवार की देर रात बाइक सवार युवकों ने जमकर कत्लेआम मचा दिया। तेज रफ्तार बाइक चलाने पर टोकने को लेकर युवकों ने दो लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया।

Sun, 9 Nov 2025 08:40 PMDinesh Rathour बागपत, वरिष्ठ संवाददाता
यूपी के बागपत में दो युवकों ने जमकर कत्लेआम मचाया। तमंचा हाथ में आते ही बाइक सवार युवक हैवान बन गए। तीन घंटे में चार अलग-अलग स्थानों पर उन्होंने वकील के चचेरे भाई समेत एक इंजीनयर व नौकरीपेशा युवक को गोली मार दी। इनमें से इंजीनियर और नौकरीपेशा युवक ने जहां मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं वकील के चचेरे भाई और सहारनुपर निवासी युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंजीनियर की हत्या के बाद उसकी कार लूटकर भागे दोनों हत्यारोपियों को पुलिस ने रविवार देरशाम मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पैर में गोली लगी है। वहीं, एक पुलिस कर्मी गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस ने हत्यारोपियों की निशानदेही पर लूटी गई कार भी बरामद कर ली है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने हाल ही में तमंचे खरीदे तो और उनकी टेस्टिंग और टशन में सभी घटनाओं को अंजाम दिया।

टोकने पर युवकों ने चलाई गोली

पुलिस के अनुसार शनिवार को बुढ़ेडा गांव निवासी अधिवक्ता रविंद्र सिंह अपने चचेरे भाई प्रवेश के साथ भात नौतने के लिए पाबला आए थे। देर शाम बाइक से लौटते समय उन्होंने मीतली गांव के पास तेज बाइक दौड़ा रहे दो युवकों को टोक दिया। इतने पर ही बाइक सवार युवकों ने अधिवक्ता व उनके चचेरे भाई पर तमंचे से गोली चला दी। गोली वकील के चचेरे भाई प्रवेश को लगी। इसके बाद प्रवेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे मेरठ रेफर कर दिया गया। कुछ आगे चलने के बाद आरोपी बाइक सवार युवकों ने प्रशांत नामक युवक को भी गोली मारकर घायल कर दिया।

कार लूटकर ले गए युवक

सहारनपुर निवासी प्रशांत टटीरी कस्बे में अपनी ससुराल आ रहा था। इन वारदातों को अंजाम देने के बाद दोनों बाइक सवार युवक निरोजुपर रोड पर पहुंचे तो वहां उन्होंने कुंडली हरियाणा की प्राइवेट कंपनी से ड्यूटी करके घर लौट रहे निबाली गांव के युवक शेखर शर्मा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। शेखर की हत्या के बाद दोनों बाइक सवार युवक लधवाड़ी मोड़ के पास पहुंचे। वहां उन्हें तेज गति में बाइक चलाने पर निरौजपुर गुर्जर गांव निवासी इंजीनियर अनुज पुत्र देवेंद्र ने टोक दिया। इसके बाद हैवान बने दोनों युवकों ने उसकी कार के पास बाइक रोकी और फिर तमंचे से उसे भी गोली मार दी, जिससे उसकी भी मौत हो गई। आरोपियों ने अनुज को कार से निकालकर सड़क किनारे फेंक दिया और कार लूटकर ले गए।

पुलिस-प्रशासन में हड़कंप

एक रात में चार बड़ी वारदात की सूचना पर पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस के आलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पुलिस की टीमों को गठित करते हुए घटना का खुलासा करने के निर्देश दिए। वहीं, रविवार देरशाम पुलिस ने मेरठ रोड पर सीएनजी पंप के पास हुई मुठभेड़ के बाद हत्यारोपी आर्यन शर्मा और आदिल निवासी निबाली को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर लूटी गई कार और दो तमंचे बरामद हुए है। वहीं, हत्यारोपियों की गोली लगने से बागपत कोतवाली पर तैनात हेडकांस्टेबल रामकुमार भी घायल हुआ है। घायल हेडकांस्टेबल और हत्यारोपियों को बागपत सीएचसी पर उपचार दिलवाया जा रहा है।

एसपी बागपत सूरज कुमार राय ने बताया, इंजीनियर समेत दो लोगों की हत्या और दो लोगों को गोली मारकर घायल करने वाले आरोपी निबाली गांव के रहने वाले आर्यन और आदिल है। मुठभेड़ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों हत्यारोपियों की निशानदेही पर लूटी गई कार और तमंचे बरामद कर लिए गए है। घायल बदमाशों को बागपत सीएचसी पर उपचार दिलवाया जा रहा है।

