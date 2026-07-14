लेखपाल की कलम से बिना गलती भुगत रहे सजा, बीत गए 2 साल; रंगीलाल नहीं बन सके जंगीलाल

वरासत में नाम गलत लिखे जाने में जंगीलाल का कोई कसूर नहीं था लेकिन वह इसकी सजा भुगतने को मजबूर हैं। खतौनी में नाम होने के बावजूद उन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। पिछले दो साल से उनके मामले का कोई हल नहीं निकल पाया। जंगीलाल जैसे कई हैं जो बिना कसूर सजा भुगत रहे हैं।

Suffering punishment for Lekhpal's mistake: साल-2021 में आई कागज फिल्म याद है आपको? पंकज त्रिपाठी के लीड रोल वाली इस जीवनीपरक कॉमेडी मूवी को लाल बिहारी मृतक की सच्ची कहानी पर आधारित बताया जाता है जिन्हें कागजों पर मृत घोषित कर दिया गया था। उन्होंने कागजों पर अपना अस्तित्व साबित करने के लिए बहुत संघर्ष किया। इस मूवी में व्यवस्था की कार्यप्रणाली और न्याय पाने के लिए एक आम आदमी के संघर्ष को हास्यपूर्ण ढंग से दर्शाया गया है लेकिन हकीकत में ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे लोगों के जीवन में न तो कोई हास्य बचा है और ना ही संघर्ष कर सकने लायक हिम्मत। उदाहरण के तौर पर गोरखपुर के जंगीलाल को ही लें। मौजा गौर के जंगी लाल का नाम वरासत में रंगी लाल हो गया है। इस कारण खतौनी में नाम होने के बावजूद उन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। इस गलती में 75 साल के बुजुर्ग जंगी लाल का कोई दोष नहीं है, लेकिन दो साल से वह राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में अपना नाम ठीक कराने के लिए दौड़ रहे हैं। यह मामला तो सिर्फ बानगी है, ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जहां लोग वर्षों से दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं।

गोरखपुर की तहसील सदर में खतौनियों में गलतियों के सुधार में काश्तकारों को राजस्व संहिता की धारा 32/38 की सुनवाई में लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इस दौरान सुविधाओं से वंचित होने के साथ ही जेब पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ रहा है। जंगीलाल ने बताया कि एसडीएम न्यायालय में उनकी पत्रावली ही नहीं मिल रही है। उनसे कहा जा रहा है कि सुनवाई होगी तो न्याय मिलेगा। उन्होंने तत्कालीन लेखपाल और कानूनगो पर पैसा न देने पर गलत नाम दर्ज करने का भी आरोप लगाया। जबकि उनके अधिवक्ता विशाल जायसवाल ने बताया कि जंगीलाल की पत्रावली नहीं मिल रही है, उसे ढूंढवाया जा रहा है।

...और भी हैं बिना गलती की सजा के केस लेखपाल की कलम से बिना गलती सजा पाने वाले जंगीलाल अकेले नहीं हैं। तहसील सदर में ही ऐसे कई उदाहरण हैं। मसलन, कल्पना चौधरी बनाम सरकार के केस में 2024 में मुकदमा हुआ, लेकिन दो साल बाद भी खतौनी में आदेश दर्ज नहीं हो सका है। अधिवक्ता बैजनाथ यादव ने बताया कि बैनामा हुआ, नामांतरण हुआ और एक खतौनी में नाम दर्ज होने के बाद अगली खतौनी में अमवा की कल्पना का नाम गायब हो गया। दो बार रिपोर्ट लग चुकी है, लेकिन नाम दर्ज नहीं हुआ है।

गाटा ही गायब ऐसे ही कैसर हुसैन बनाम सरकार के मामले में तीन साल से आदेश नहीं हुआ है। अधिवक्ता मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि इस केस में खतौनी से एक गाटा गायब हो गया है। राजस्व कर्मियों से गाटा संख्या फीड करने में त्रुटि हुई और मानबेला के कैसर हुसैन को दर-दर भटकना पड़ रहा है। खतौनी में आराजी नंबर डालने पर कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है।