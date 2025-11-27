अतीक अहमद की हत्या के 2 साल बाद सबसे छोटा बेटा चर्चा में, वजह जान हैरान रह जाएंगे आप

संक्षेप: अतीक की हत्या के करीब दो साल बाद अतीक परिवार अब अचानक एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस बार चर्चा अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की हो रही है। वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अबान का एक कथित वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो किसी शादी समारोह का लग रहा है।

यूपी के प्रयागराज में करीब दो साल पहले 15 अप्रैल 2023 को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में मीडिया के कैमरों के सामने सनसनीखेज हत्या कर दी गई थी। इसके दो दिन पहले ही 13 अप्रैल 2023 को अतीक का बेटा असद अहमद, शूटर मोहम्मद गुलाम के साथ झांसी में हुए एक एनकाउंटर में मारा गया था। दोनों पर उमेश पास हत्याकांड में 5 लाख रुपए का इनाम था। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा उमेश पाल हत्याकांड मामले में 2023 से फरार हैं। दोनों पर इनाम घोषित है और पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है। इन घटनाओं के करीब दो साल बाद अब अचानक अतीक परिवार एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस बार चर्चा अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की हो रही है। वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे।

अबान का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो किसी शादी समारोह का लग रहा है। वीडियो के बैक ग्राउंड में धमकी भरा डायलॉग लगाया गया है। उधर, प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस ने वीडियो के प्रति अनभिज्ञता जाहिर की है और शिकायत मिलने पर जांच करने की बात कही है। ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

अतीक अहमद के दो बड़े बेटे उमर और अली जेल में बंद हैं। अतीक के चौथे और पांचवें नंबर के बेटे अहजम और अबान घटना के समय नाबालिग थे। दोनों को बाल सुधार गृह राजरूपपुर में रखा गया था। नौ अक्तूबर 2023 को उनकी बुआ परवीन कुरैशी को सौंप दिया गया था। दो साल बाद अबान का सोशल मीडिया पर 30 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ है। अब वीडियो वास्तविक है या फेक, ओरिजनल है या एडिटेड, यह अभी तक साफ नहीं है लेकिन इससे अतीक परिवार को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। मामले को लेकर अपने स्तर पर पुलिस भी सतर्क हो गई है।