मामा की शादी में आए 2 साल के भांजे की गद्दों में दबने से मौत; दम घुटने से गई जान, पसरा मातम

हमीरपुर के राठ में चचेरे मामा की शादी में आए दो वर्षीय भांजे मृगेंद्र की गद्दों के ढेर में दबने से दम घुटकर मौत हो गई। काफी देर तक तलाश के बाद परिजनों ने गद्दों के नीचे से उसे निकाला और अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शादी की खुशियां मातम में बदल गईं।

हमीरपुर जिले के राठ में चचेरे मामा की शादी में आए दो वर्षीय मासूम बच्चे की टेंट हाउस के गद्दों के ढेर में दबने से मौत हो गई। घर के अंदर खेलते वक्त अचानक गद्दों का ढेर मासूम पर गिर पड़ा। तलाशने के दौरान गद्दे हटाए गए तो उसका शव दबा मिला। मुस्करा क्षेत्र के चंदौरा गांव निवासी मनीष लोधी ने बताया कि उनकी पत्नी हृदेश बच्चों के साथ मवई गांव निवासी अपने चचेरे भाई रोहित की शादी में शामिल होने गईं थी। रोहित की शादी 27 जून को थी। शादी संपन्न होने के बाद गुरुवार को दो वर्षीय बेटा मृगेंद्र घर के अंदर खेल रहा था। एक जगह टेंट हाउस के गद्दे रखे थे। खेलते-खेलते गद्दों का ढेर अचानक मृगेंद्र के ऊपर गिर पड़ा। गद्दों में दबने से मृगेंद्र का दम घुट गया। काफी देर तक वह किसी को नजर नहीं आया तो खोजबीन की गई।

गद्दों के ढेर में दबकर मासूम बच्चे की मौत शंका होने पर गद्दों को हटाया गया तो मृगेंद्र नीचे दबा मिला। तब तक देर हो चुकी थी। आस में परिजन बच्चे को लेकर सीएचसी भागे। जहां डॉ. कनिष्क माहुर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। डॉ. ने बताया कि परिजन शव को बिना पोस्टमार्टम कराए ही घर लेकर चले गए। चचेरे मामा की शादी में आकर हादसे का शिकार हुए दो साल के मासूम मृगेंद्र की मौत ने शादी की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया। 30 जून को नई-नवेली दुल्हन घर आई थी। हंसी-ठिठोली का माहौल था। सभी अपने-अपने कामों में लगे थे, तभी मृगेंद्र मां की नजरों से ओझल होकर एकांत वाले कमरे में चला गया। वहां लगे गद्दों के ढेर के पास खेलने लगा। इसी दरम्यान गद्दे भरभराकर मासूम के ऊपर आ गिरे। मासूम बालक गद्दों के नीचे दबकर छंटपटाता रहा, लेकिन उसकी आवाज गद्दों से बाहर नहीं आ पाई। जब तक परिजनों का ध्यान गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।