2 साल की बेटी को नाले में डुबोकर मार डाला, फिर पत्थर से सिर कुचला; आगरा में मां की निर्ममता

पूछताछ में ममता ने बताया कि बेटी रो रही थी। गुस्से में उसे नाले में फेंक दिया। बाहर निकालने के बजाए गुस्से में उसका मुंह अंदर ही डुबा दिया। जब बाहर निकाला तो बेटी की सांस नहीं चल रही थी। पास ही एक पत्थर पड़ा था। उसे चेहरे पर मार दिया। वह पति से छुटकारा पाना चाहती थी।

आगरा के यमुना किनारा मार्ग पर मंगलवार की शाम मासूम की हत्या किसी और ने नहीं, उसकी मां ने ही की थी। सच्चाई पता चलने पर पुलिस के भी होश उड़ गए। पत्नी घर में पति से झगड़ा करके निकली थी। करीब दो वर्षीय बच्ची साथ थी। वह रो रही थी। मां ने नाले में मुंह डुबाकर उसे मार डाला। उसके बाद पत्थर से चेहरा कुचल दिया और मौके से भाग गई थी। बुधवार को पुलिस ने उसे खोज निकाला। उसके खिलाफ हत्या की धारा के तहत मुकदमा लिखा गया है।

शव देखकर फूट-फूटकर रोया मंगलवार की शाम यमुना किनारा आरती स्थल के पास नाले के किनारे एक मासूम बच्ची का शव मिला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। नगला धाकरान, नाई की मंडी निवासी रामू धाकरे अपनी पत्नी ममता और बेटी खुशी की तलाश कर रहे थे। पत्नी झगड़ा होने के बाद घर से गुस्से में निकली थी। मासूम बच्ची का शव मिला है, यह पता चलने पर वह पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। शव देखकर फूट-फूटकर रोने लगे। पुलिस को बताया कि शव उनकी बेटी का है। पुलिस ने रामू से बातचीत की।

पति-पत्नी का आए दिन होता था झगड़ा उन्होंने पुलिस को बताया कि करीब तीन साल पहले पश्चिम चंपारण (बिहार) निवासी ममता के साथ विवाह हुआ था। करीब दो साल की बेटी थी खुशी। पत्नी आए दिन झगड़ा करती थी। यह बोलती थी कि उसे वापस जाना है। वह पत्नी की रोज-रोज की चिकचिक से परेशान हो गया था। मंगलवार को भी झगड़ा हुआ। पत्नी गुस्से में घर से चली गई। उसने भी नहीं रोका। उसे लगा कि वापस लौट आएगी। इस जानकारी के बाद पुलिस ने ममता की तलाश शुरू कर दी। उसका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। पुलिस की तीन टीमें बनाई गईं। सर्विलांस टीम की मदद ली गई