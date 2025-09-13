नगर निगम सदन में भिड़ गईं दो महिला पार्षद, महापौर को ‘गणेश’ बुलाने पर बवाल

वरिष्ठ पार्षद शिवसेवक सिंह जलकर पर छूट के प्रावधान को लेकर अपना प्रस्ताव रख रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान पार्षद सोनिका अग्रवाल हाउस टैक्स के मुद्दे पर बोलने लगीं, जिस पर महापौर गणेश केसरवानी ने उन्हें बोलने से यह कहकर मना किया कि वो अपना पक्ष रखी चुकी हैं और जलकर पर गृहकर की बात विषयांतर हो रही है।

प्रयागराज नगर निगम सदन में देर शाम दो महिला पार्षदों के बीच जमकर विवाद हुआ। सदन में महापौर को उनके नाम से संबोधित करने को लेकर दोनों महिला पार्षदों के बीच मामला इतना बढ़ा की मेयर से माइक छीनने और खुद पर पानी डालने तक की नौबत आ गई। मामला बढ़ता देखकर महिला पार्षदों को आगे किया गया तब जाकर उन्हें अलग कराया गया।

नगर निगम सदन की बैठक के दौरान वरिष्ठ पार्षद शिवसेवक सिंह जलकर पर छूट के प्रावधान को लेकर अपना प्रस्ताव रख रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान पार्षद सोनिका अग्रवाल गृहकर के मुद्दे पर बोलने लगीं, जिस पर महापौर गणेश केसरवानी ने उन्हें बोलने से यह कहकर मना किया कि वो अपना पक्ष रखी चुकी हैं और जलकर पर गृहकर की बात विषयांतर हो रही है। इसी पर पार्षद सोनिका अग्रवाल ने आपत्ति की और बात ही बात में महापौर को उनके नाम ‘गणेश’ से सम्बोधित किया और कहा कि ‘आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं।’

इसी बात पर पार्षद किरन जायसवाल ने यह कहकर आपत्ति जताई कि सदन की एक गरिमा है और यहां महापौर अध्यक्ष हैं, उनका नाम लेकर सम्बोधित नहीं किया जा सकता। दोनों के बीच बहस बढ़ी और पार्षद किरन महापौर के पास मंच के करीब पहुंच गईं और सोनिका जहां पर लिपिक सदन की कार्यवाही नोट कर रहे थे, वहां पहुंच गईं। मामला बढ़ता ही गया। महापौर से माइक खींचने साथ ही पार्षद ने खुद पर पानी भी उड़ेल लिया। नौबत हाथापाई तक न आ जाए इसे देखते हुए अन्य पार्षदों ने अन्य महिला पार्षदों को आगे किया।

बताया जा रहा है कि पार्षद सोनिका अग्रवाल बाहर आईं और उनके हाथ में कागज था। उन्होंने महापौर को देकर कहा कि यह उनका इस्तीफा है। बाद में सदन में पीछे बैठ गईं। बाद में पार्षद सोनिका अग्रवाल के पति व पूर्व पार्षद आनंद अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे। हालांकि तब तक मामला शांत हो गया था। पूर्व पार्षद ने इस बारे में कहा कि यह सामान्य घटना है जबकि मेयर ने कहा कि हल्की बहस थी, इस्तीफा नहीं स्वीकार किया गया।