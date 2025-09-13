two women parshads clashed in the municipal corporation house uproar over calling the mayor by name नगर निगम सदन में भिड़ गईं दो महिला पार्षद, महापौर को ‘गणेश’ बुलाने पर बवाल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newstwo women parshads clashed in the municipal corporation house uproar over calling the mayor by name

नगर निगम सदन में भिड़ गईं दो महिला पार्षद, महापौर को ‘गणेश’ बुलाने पर बवाल

वरिष्ठ पार्षद शिवसेवक सिंह जलकर पर छूट के प्रावधान को लेकर अपना प्रस्ताव रख रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान पार्षद सोनिका अग्रवाल हाउस टैक्स के मुद्दे पर बोलने लगीं, जिस पर महापौर गणेश केसरवानी ने उन्हें बोलने से यह कहकर मना किया कि वो अपना पक्ष रखी चुकी हैं और जलकर पर गृहकर की बात विषयांतर हो रही है।

Ajay Singh संवाददाता, प्रयागराजSat, 13 Sep 2025 06:22 AM
share Share
Follow Us on
नगर निगम सदन में भिड़ गईं दो महिला पार्षद, महापौर को ‘गणेश’ बुलाने पर बवाल

प्रयागराज नगर निगम सदन में देर शाम दो महिला पार्षदों के बीच जमकर विवाद हुआ। सदन में महापौर को उनके नाम से संबोधित करने को लेकर दोनों महिला पार्षदों के बीच मामला इतना बढ़ा की मेयर से माइक छीनने और खुद पर पानी डालने तक की नौबत आ गई। मामला बढ़ता देखकर महिला पार्षदों को आगे किया गया तब जाकर उन्हें अलग कराया गया।

नगर निगम सदन की बैठक के दौरान वरिष्ठ पार्षद शिवसेवक सिंह जलकर पर छूट के प्रावधान को लेकर अपना प्रस्ताव रख रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान पार्षद सोनिका अग्रवाल गृहकर के मुद्दे पर बोलने लगीं, जिस पर महापौर गणेश केसरवानी ने उन्हें बोलने से यह कहकर मना किया कि वो अपना पक्ष रखी चुकी हैं और जलकर पर गृहकर की बात विषयांतर हो रही है। इसी पर पार्षद सोनिका अग्रवाल ने आपत्ति की और बात ही बात में महापौर को उनके नाम ‘गणेश’ से सम्बोधित किया और कहा कि ‘आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं।’

ये भी पढ़ें:फार्म-स्टे के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल, निवेशकों को 40 करोड़ तक मिलेगी सब्सिडी

इसी बात पर पार्षद किरन जायसवाल ने यह कहकर आपत्ति जताई कि सदन की एक गरिमा है और यहां महापौर अध्यक्ष हैं, उनका नाम लेकर सम्बोधित नहीं किया जा सकता। दोनों के बीच बहस बढ़ी और पार्षद किरन महापौर के पास मंच के करीब पहुंच गईं और सोनिका जहां पर लिपिक सदन की कार्यवाही नोट कर रहे थे, वहां पहुंच गईं। मामला बढ़ता ही गया। महापौर से माइक खींचने साथ ही पार्षद ने खुद पर पानी भी उड़ेल लिया। नौबत हाथापाई तक न आ जाए इसे देखते हुए अन्य पार्षदों ने अन्य महिला पार्षदों को आगे किया।

बताया जा रहा है कि पार्षद सोनिका अग्रवाल बाहर आईं और उनके हाथ में कागज था। उन्होंने महापौर को देकर कहा कि यह उनका इस्तीफा है। बाद में सदन में पीछे बैठ गईं। बाद में पार्षद सोनिका अग्रवाल के पति व पूर्व पार्षद आनंद अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे। हालांकि तब तक मामला शांत हो गया था। पूर्व पार्षद ने इस बारे में कहा कि यह सामान्य घटना है जबकि मेयर ने कहा कि हल्की बहस थी, इस्तीफा नहीं स्वीकार किया गया।

ये भी पढ़ें:बोगी से अलग होकर दौड़ने लगा इंजन, चीखे पड़े यात्री; यूपी में सुबह-सुबह हादसा टला

हाउस टैक्स के ब्याज में मिली राहत

वर्ष 2022 से जिन लोगों ने गृहकर नहीं जमा किया है, उन्हें नगर निगम ने राहत दी है। उनका ब्याज माफ कर दिया गया है और एक साल का एरियर भी माफ कर दिया गया है। वहीं जलकर के मामले समायोजन के प्रस्ताव को शासन को भेजा गया है। ओटीएस स्कीम का प्रकरण भी शासन को भेजा गया है, जिसे 2025-26 में लागू करने की बात कही गई है।

Prayagraj News UP Top News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |