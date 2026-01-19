मंदिर में दिया जलाया, फिर मूर्ति से शाल चोरी कर ले गईं दो महिलाएं, सीसीटीवी में कैद हुई करतूत

यूपी के हापुड़ जिले में मौजूद महादेव मंदिर में लगे सीसीटीवी में दो महिलाओं की करतूत रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी की फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मामला पांच दिन पुराना बताया जा रहा है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि साड़ी पहने एक महिला मंदिर के अंदर आकर दिया जलाती है, फिर सलवार सूट पहने दूसरी महिला भी आ जाती है। वह मूर्ति पर चढ़ाई गई शाल को चुरा लेती है। दोनों महिलाओं की करतूत की फुटेज वायरल हुई तो मामला सामने आया।

घटना गढ़मुक्तेश्वर स्थित नक्का कुंआ मुक्तेश्वरा महादेव मंदिर की है। मंदिर के मुख्य महंत बाह्र गीरि महाराज ने बताया कि मंदिर में सर्दी के मौसम में श्रद्धालुओं द्वारा भगवान को अलग अलग रंग के शाल कपड़े इतियादि पहनाए गए है। उन्होंने बताया कि करीब पांच दिन पूर्व एक महिला मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति के पास गई जहां उन्होंने भगवान की मूर्ति पर पहनाई गई शाल को उतार कर अपने साथ ले गई। उसके बाद अब दो दिन पूर्व भी दो महिलाएं आई और शाल को उतार कर ले गई हैं। दोनों ही घटनाएं सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वहीं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र बिष्ट ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। जांच कर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।