Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsTwo women lit lamp temple then stole shawl from idol their act was caught on CCTV
मंदिर में दिया जलाया, फिर मूर्ति से शाल चोरी कर ले गईं दो महिलाएं, सीसीटीवी में कैद हुई करतूत

मंदिर में दिया जलाया, फिर मूर्ति से शाल चोरी कर ले गईं दो महिलाएं, सीसीटीवी में कैद हुई करतूत

संक्षेप:

हापुड़ जिले में मौजूद महादेव मंदिर में लगे सीसीटीवी में दो महिलाओं की करतूत रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी की फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मामला पांच दिन पुराना बताया जा रहा है। 

Jan 19, 2026 03:29 pm ISTDinesh Rathour गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़
share Share
Follow Us on

यूपी के हापुड़ जिले में मौजूद महादेव मंदिर में लगे सीसीटीवी में दो महिलाओं की करतूत रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी की फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मामला पांच दिन पुराना बताया जा रहा है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि साड़ी पहने एक महिला मंदिर के अंदर आकर दिया जलाती है, फिर सलवार सूट पहने दूसरी महिला भी आ जाती है। वह मूर्ति पर चढ़ाई गई शाल को चुरा लेती है। दोनों महिलाओं की करतूत की फुटेज वायरल हुई तो मामला सामने आया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

घटना गढ़मुक्तेश्वर स्थित नक्का कुंआ मुक्तेश्वरा महादेव मंदिर की है। मंदिर के मुख्य महंत बाह्र गीरि महाराज ने बताया कि मंदिर में सर्दी के मौसम में श्रद्धालुओं द्वारा भगवान को अलग अलग रंग के शाल कपड़े इतियादि पहनाए गए है। उन्होंने बताया कि करीब पांच दिन पूर्व एक महिला मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति के पास गई जहां उन्होंने भगवान की मूर्ति पर पहनाई गई शाल को उतार कर अपने साथ ले गई। उसके बाद अब दो दिन पूर्व भी दो महिलाएं आई और शाल को उतार कर ले गई हैं। दोनों ही घटनाएं सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वहीं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र बिष्ट ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। जांच कर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Hapur News UP Police Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |