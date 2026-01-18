Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newstwo women delivered in the labor room alligation of infant change sparking a commotion demand for dna testing
दो महिलाओं की डिलीवरी के बाद लेबर रूम में मचा हंगामा, DNA जांच की उठ गई मांग; जानें पूरा मामला

दो महिलाओं की डिलीवरी के बाद लेबर रूम में मचा हंगामा, DNA जांच की उठ गई मांग; जानें पूरा मामला

संक्षेप:

संतोष ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी संगीता को बेटा हुआ था, लेकिन उन्हें लड़की सौंप दी गई। वहीं, शाहपुर की प्रसूता वंदना सिंह ने कहा कि उन्हें ऑपरेशन के तुरंत बाद बेटा दिखाया गया। बेटा उन्हें हुआ है। नवजात आरोप लगाने वाले युवक की पत्नी के पास है। जांच की जरूरत होगी तो बच्चे को चाइल्ड लाइन भेजा जाएगा।

Jan 18, 2026 07:59 pm ISTAjay Singh कार्यालय संवाददाता, गोरखपुर
यूपी के गोरखपुर में एम्स के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के लेबर रूम में एक ही दिन दो महिलाओं की डिलीवरी हुई। एक को बेटा और एक को बेटी हुआ। जिसके बाद दोनों परिवारों ने लड़के पर अपना दावा कर दिया। इस मामले को लेकर विभाग में काफी देर तक हंगामा चलता रहा। इस दौरान दोनों में से एक महिला के पति ने बच्चा बदलने का आरोप लगाया है। विवाद की सूचना पर 112 पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और किसी तरह मामले को शांत कराया। फिलहाल, नवजात आरोप लगाने वाले युवक की पत्नी के पास ही है। युवक ने डीएनए जांच की मांग की है। वहीं एम्स प्रशासन ने इस मामले में किसी भी गड़बड़ी से इन्कार करते हुए कहा कि किसी बच्चे की अदला-बदली नहीं हुई है। आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है।

वहीं, गोरखपुर के खजनी क्षेत्र के रहने वाले संतोष ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी संगीता को बेटा हुआ था, लेकिन उन्हें लड़की सौंप दी गई। उन्होंने इसका दावा कुछ दिनों पहले हुए अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के आधार पर की है। साथ ही मामले में डीएनए जांच की मांग की है।

मिली जानकारी के अनुसार, एक ही दिन

वहीं, शाहपुर की प्रसूता वंदना सिंह ने कहा कि उन्हें ऑपरेशन के तुरंत बाद बेटा दिखाया गया। बेटा उन्हें हुआ है। इस बारे में एम्स थाना प्रभारी चंद्र प्रकाश पांडेय ने बताया कि इस मामले को लेकर कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलेगी तो जांच कराई जाएगी। अभी नवजात आरोप लगाने वाले युवक की पत्नी के पास है। जांच की जरूरत होगी तो बच्चे को चाइल्ड लाइन भेजा जाएगा।

क्या बोलीं एम्स की निदेशक

एम्स की कार्यकारी निदेशक डॉ.विभा दत्ता ने कहा किा एम्स के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अस्पताल की प्रक्रिया सही है। इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
