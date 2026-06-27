तीसरी शादी की भनक लगते ही भड़कीं दो पत्नियां, पति के घर और क्लीनिक में की तोड़फोड़

इटावा में तीसरी शादी की तैयारी की सूचना मिलते ही एक युवक की दो पत्नियां उसके घर और क्लीनिक पहुंच गईं। दोनों ने परिजनों के साथ जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की और आगजनी का आरोप भी लगा। पुलिस ने दोनों पत्नियों समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया।

UP News: यूपी के इटावा से एक अजब-गजब मामला सामने आया है। जहां एक युवक की दो पत्नियों ने उसके घर पहुंच कर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। आरोप था कि धोखाधड़ी कर उसने एक-एक कर दो शादियां कीं और तीसरी शादी करने जा रहा है। उधर, पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों पत्नियों समेत पांच लोगों को पकड़ लिया। वहीं, शुक्रवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से जमानत मिल गई।

नई बस्ती के रहने वाले फिरोज खां ने बताया कि गुरुवार शाम उनका बेटे अरशद की पहली पत्नी रोजिश मंसूरी अपने पिता सरफुद्दीन और मां सायरा बेगम के साथ क्लीनिक पर पहुंची। उनके साथ दूसरी पत्नी सना उर्फ सपना और उसकी भाभी सबीना भी मौजूद थीं। फिरोज के अनुसार सभी क्लीनिक पर आते ही गाली-गलौज करने लगे और शीशे तोड़ दिए। बाहर खड़ी बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद सभी लोग उनके घर पहुंच गए, जहां गद्दों और अलमारी में आग लगा दी।

तीसरी शादी करने के फिराक में था अशरद घटना की सूचना पर इकदिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। दोनों पत्नियों का आरोप है कि उन्हें सूचना मिली कि अरशद तीसरी शादी करने की तैयारी में है। इसके बाद वे अपने परिजनों के साथ नई बस्ती स्थित उसके क्लीनिक पहुंचीं। वहां पहुंचकर उन्होंने अरशद और उसके पिता से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन विवाद बढ़ गया। प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि फिरोज खां की तहरीर के आधार पर आगजनी, तोड़फोड़ और अन्य धाराओं में दोनों पत्नियों सहित पांचों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। 151 के तहत हुई कार्रवाई के बाद उनको जमानत पर रिहा कर दिया।

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