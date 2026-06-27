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तीसरी शादी की भनक लगते ही भड़कीं दो पत्नियां, पति के घर और क्लीनिक में की तोड़फोड़

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, इटावा
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इटावा में तीसरी शादी की तैयारी की सूचना मिलते ही एक युवक की दो पत्नियां उसके घर और क्लीनिक पहुंच गईं। दोनों ने परिजनों के साथ जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की और आगजनी का आरोप भी लगा। पुलिस ने दोनों पत्नियों समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया।

तीसरी शादी की भनक लगते ही भड़कीं दो पत्नियां, पति के घर और क्लीनिक में की तोड़फोड़

UP News: यूपी के इटावा से एक अजब-गजब मामला सामने आया है। जहां एक युवक की दो पत्नियों ने उसके घर पहुंच कर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। आरोप था कि धोखाधड़ी कर उसने एक-एक कर दो शादियां कीं और तीसरी शादी करने जा रहा है। उधर, पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों पत्नियों समेत पांच लोगों को पकड़ लिया। वहीं, शुक्रवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से जमानत मिल गई।

नई बस्ती के रहने वाले फिरोज खां ने बताया कि गुरुवार शाम उनका बेटे अरशद की पहली पत्नी रोजिश मंसूरी अपने पिता सरफुद्दीन और मां सायरा बेगम के साथ क्लीनिक पर पहुंची। उनके साथ दूसरी पत्नी सना उर्फ सपना और उसकी भाभी सबीना भी मौजूद थीं। फिरोज के अनुसार सभी क्लीनिक पर आते ही गाली-गलौज करने लगे और शीशे तोड़ दिए। बाहर खड़ी बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद सभी लोग उनके घर पहुंच गए, जहां गद्दों और अलमारी में आग लगा दी।

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तीसरी शादी करने के फिराक में था अशरद

घटना की सूचना पर इकदिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। दोनों पत्नियों का आरोप है कि उन्हें सूचना मिली कि अरशद तीसरी शादी करने की तैयारी में है। इसके बाद वे अपने परिजनों के साथ नई बस्ती स्थित उसके क्लीनिक पहुंचीं। वहां पहुंचकर उन्होंने अरशद और उसके पिता से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन विवाद बढ़ गया। प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि फिरोज खां की तहरीर के आधार पर आगजनी, तोड़फोड़ और अन्य धाराओं में दोनों पत्नियों सहित पांचों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। 151 के तहत हुई कार्रवाई के बाद उनको जमानत पर रिहा कर दिया।

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डॉक्टर बता किया निकाह, निकला झोलाछाप

झोलाछाप डॉक्टर फिरोज खां के पुत्र अरशद खां पर उसकी पहली और दूसरी पत्नी ने धोखाधड़ी, दहेज उत्पीड़न और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। पहली पत्नी रोजिश मंसूरी निवासी चितभवन, इटावा का कहना है कि साल 2022 में शादी से पहले उसने खुद को डॉक्टर का बेटा बताकर रिश्ता तय किया था। बाद में पिता के झोलाछाप होने की सच्चाई सामने आई। दहेज उत्पीड़न का मुकदमा पिछले करीब दो सालों से कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं औरैया के दिबियापुर निवासी सना ने आरोप लगाया कि अरशद ने पहली पत्नी की हादसे में मौत होने का झूठ बोलकर उससे निकाह किया। शादी के बाद उससे भी आठ लाख अतिरिक्त दहेज मांगा गया।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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