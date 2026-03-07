Hindustan Hindi News
यूपी के 2 IPS की शादी; बरेली की एसपी अंशिका बनेंगी संभल SP कृष्ण कुमार की दुल्हन, कार्ड भी छपे

Mar 07, 2026 12:48 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, बरेली/संभल
संभल एसपी केके बिश्नोई और बरेली एसपी अंशिका वर्मा 28 मार्च को राजस्थान में शादी करेंगे। 27 मार्च को बाड़मेर में हल्दी-संगीत और 30 मार्च को जोधपुर में रिसेप्शन होगा। दोनों की मुलाकात 2021 में गोरखपुर पोस्टिंग के दौरान हुई थी, जहां से उनकी लव स्टोरी शुरू हुई।

यूपी पुलिस के दो आईपीएस अधिकारी जल्द ही जीवनसाथी बनने जा रहे हैं। संभल के पुलिस अधीक्षक केके बिश्नोई और बरेली की एसपी अंशिका वर्मा 28 मार्च को शादी के बंधन में बंधेंगे। शादी से जुड़े सभी कार्यक्रम राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। दोनों अधिकारियों के परिवार और करीबी रिश्तेदार इस समारोह में शामिल होंगे। शादी की रस्में 27 मार्च को राजस्थान के बाड़मेर जिले के धोरीमना गांव में हल्दी और संगीत समारोह के साथ शुरू होंगी। इसके अगले दिन 28 मार्च को पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ दोनों की शादी होगी। वहीं 30 मार्च को जोधपुर के लारिया रिसोर्ट में रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा, जिसमें पुलिस विभाग के कई अधिकारी और अन्य मेहमान शामिल होने की संभावना है।

प्यार में बदली दोस्ती, अब बनेंगे जीवनसाथी

केके बिश्नोई और अंशिका वर्मा की पहली मुलाकात वर्ष 2021 में गोरखपुर में पोस्टिंग के दौरान हुई थी। उस समय केके बिश्नोई वहां एसपी सिटी के पद पर तैनात थे, जबकि अंशिका वर्मा अंडर ट्रेनिंग आईपीएस अधिकारी के रूप में कार्यरत थीं। इसी दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई और धीरे-धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया। अब दोनों अपने रिश्ते को शादी का नाम देने जा रहे हैं।

कौन हैं केके बिश्नोई?

केके बिश्नोई उत्तर प्रदेश कैडर के 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में संभल जिले में एसपी के पद पर तैनात हैं। वह मूल रूप से राजस्थान के बाड़मेर जिले के धोरीमना गांव के रहने वाले हैं। उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ और वे छह भाई-बहनों में सबसे छोटे हैं। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से वर्ष 2013 में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद फ्रांस सरकार की करीब 40 लाख रुपये की स्कॉलरशिप पर पेरिस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स से अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा में मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका में रिसर्च की और संयुक्त राष्ट्र के ट्रेड सेंटर में सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। बाद में उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और दूसरे प्रयास में परीक्षा पास कर 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी बने।

कौन हैं आंशिका वर्मा?

वहीं अंशिका वर्मा 2021 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में बरेली में एसपी के पद पर तैनात हैं। वह प्रयागराज के सिविल लाइन क्षेत्र की रहने वाली हैं। उन्होंने नोएडा से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई पूरी की है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के दूसरे प्रयास में उन्होंने 136वीं रैंक हासिल कर आईपीएस सेवा में जगह बनाई। अंशिका वर्मा सोशल मीडिया पर भी काफी लोकप्रिय हैं। इंस्टाग्राम पर उनके छह लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। हाल ही में होली के मौके पर दोनों अधिकारियों के डांस के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे, जिसके बाद दोनों की चर्चा और बढ़ गई।

