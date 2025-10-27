Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newstwo trolleys full of devotees overturned in a ditch in jhansi woman died 20 are in critical condition
झांसी में भक्तों से भरी दो ट्रॉली खाई में पलटीं, महिला की मौत, 20 घायल; आठ की हालत गंभीर

झांसी में भक्तों से भरी दो ट्रॉली खाई में पलटीं, महिला की मौत, 20 घायल; आठ की हालत गंभीर

संक्षेप: झांसी में रविवार-सोमवार की दरमियानी रात दबोह सड़क पर बुढ़ेरा घाट पर गांव धौरका से जवारे लेकर मां रतनगढ़ वाली माता मंदिर जा रही श्रद्धालुओं से भरी दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियां बेकाबू होकर करीब 20 फीट गहरी खाई में पलट गई। हादसे में महिला की मौत हो गई। 20 महिलाएं-पुरुष, बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए।

Mon, 27 Oct 2025 10:42 AMAjay Singh संवाददाता, झांसी
यूपी के झांसी के समथर थाना क्षेत्र में भीषण हादसा हुआ। रविवार-सोमवार की दरमियानी रात दबोह सड़क पर बुढ़ेरा घाट पर गांव धौरका से जवारे लेकर मां रतनगढ़ वाली माता मंदिर जा रही श्रद्धालुओं से भरी दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियां बेकाबू होकर करीब 20 फीट गहरी खाई में पलट गईं। हादसे में महिला की मौत हो गई। जबकि ट्रॉलियों के नीचे दबकर 20 महिलाएं-पुरुष, बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां आठ की हालत नाजुक बताई जा रही है।

पूंछ थाना क्षेत्र के गांव धौरका में दीपावली पर्व पर हर साल ग्रामीण मां रतनगढ़ वाली माता के नाम से जवारे बोते हैं। रविवार को एक ट्रैक्टर में दो ट्रॉलियां लगाकर करीब 24 से 30 महिलाएं, पुरुष, बच्चे रतगढ़ जा रहे थे। कुछ लोग पैदल जयकारे लगाते चल रहे थे। जैसे ही चालक बुढ़ेरा घाट के पास पहुंचा। तभी ब्रेक फेल हो गए। जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया।

दोनों ट्रॉलियां सड़क किनारे करीब 20 फीट गहरी खाई में पलट गई। हादसे के बाद भजन कीर्तन कर रहे भक्तों में चीख-पुकार मच गई। वहीं खुशनुमा माहौल गम में बदल गया। शोर सुनकर ग्रामीण मदद को दौडे। सूचना पर समथर थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह, उपजिलाधिकारी मोंठ अवनीश तिवारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी मोंठ अजय श्रोतिय, कोतवाल मोंठ अखिलेश द्विवेदी ने मौका-मुआयना किया।

तुरंत रेस्क्यू कर ट्रॉलियों के नीचे दबे सीता (28) पत्नी धर्मेंद्र राजपूत, उसका 4 साल के बेटे डुग्गू, रिंकी कुमारी (26), पंकज कुशवाहा (26), सोना (38), राघवेंद्र (32), वंदना (18), वंदना (28), यश (11), गंभीर (12), मीठी (12), शकुंतला (53), सहोदरा (40), जयंती (29) सहित अन्य को 30 को बाहर निकाला। उन्हें तुरंत समथर और मोंठ सीएचसी भिजवाया। जहां डॉक्टरों ने सीता पत्नी धर्मेंद्र को मृत घोषित कर दिया। वहीं करीब 8 से 10 लोगों की हालत नाजुक होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया है। पुलिस की मानें तो जांच की जा रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
