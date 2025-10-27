झांसी में भक्तों से भरी दो ट्रॉली खाई में पलटीं, महिला की मौत, 20 घायल; आठ की हालत गंभीर

संक्षेप: झांसी में रविवार-सोमवार की दरमियानी रात दबोह सड़क पर बुढ़ेरा घाट पर गांव धौरका से जवारे लेकर मां रतनगढ़ वाली माता मंदिर जा रही श्रद्धालुओं से भरी दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियां बेकाबू होकर करीब 20 फीट गहरी खाई में पलट गई। हादसे में महिला की मौत हो गई। 20 महिलाएं-पुरुष, बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए।

यूपी के झांसी के समथर थाना क्षेत्र में भीषण हादसा हुआ। रविवार-सोमवार की दरमियानी रात दबोह सड़क पर बुढ़ेरा घाट पर गांव धौरका से जवारे लेकर मां रतनगढ़ वाली माता मंदिर जा रही श्रद्धालुओं से भरी दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियां बेकाबू होकर करीब 20 फीट गहरी खाई में पलट गईं। हादसे में महिला की मौत हो गई। जबकि ट्रॉलियों के नीचे दबकर 20 महिलाएं-पुरुष, बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां आठ की हालत नाजुक बताई जा रही है।

पूंछ थाना क्षेत्र के गांव धौरका में दीपावली पर्व पर हर साल ग्रामीण मां रतनगढ़ वाली माता के नाम से जवारे बोते हैं। रविवार को एक ट्रैक्टर में दो ट्रॉलियां लगाकर करीब 24 से 30 महिलाएं, पुरुष, बच्चे रतगढ़ जा रहे थे। कुछ लोग पैदल जयकारे लगाते चल रहे थे। जैसे ही चालक बुढ़ेरा घाट के पास पहुंचा। तभी ब्रेक फेल हो गए। जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया।

दोनों ट्रॉलियां सड़क किनारे करीब 20 फीट गहरी खाई में पलट गई। हादसे के बाद भजन कीर्तन कर रहे भक्तों में चीख-पुकार मच गई। वहीं खुशनुमा माहौल गम में बदल गया। शोर सुनकर ग्रामीण मदद को दौडे। सूचना पर समथर थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह, उपजिलाधिकारी मोंठ अवनीश तिवारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी मोंठ अजय श्रोतिय, कोतवाल मोंठ अखिलेश द्विवेदी ने मौका-मुआयना किया।