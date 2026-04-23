लखीमपुर खीरी में एक ट्रैक्टर से जुड़ी दो ट्रॉलियां अनियंत्रित होकर खाई में पलटी, नीचे दबने से 5 की मौत
लखीमपुर खीरी में एक ट्रैक्टर के सहारे दो ट्रालियां जोड़कर जा रहे ग्रामीण हादसे के शिकार हो गए। ट्रैक्टर-ट्रालियां अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे खाई में जा गिरी। इस हादसे में पांच की मौके पर मौत हो गई। जबकि 20 लोग घायल हो गए।
UP News: यूपी के लखीमपुर खीरी में गुरुवार को दर्दनाक हादसा हो गया। एक ट्रैक्टर के सहारे दो ट्रालियां जोड़कर जा रहे ग्रामीण हादसे के शिकार हो गए। ट्रैक्टर-ट्रालियां अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे खाई में जा गिरी। इस हादसे में पांच की मौके पर मौत हो गई। जबकि बीस लोग घायल हैं। उनको रमियाबेहड़ सीएचसी भेजा गया है।
ये हादसा पढ़ुआ थाना क्षेत्र के औघड़ बाबा स्थान के पास हुआ। बताया जाता है कि शारदानगर थाना क्षेत्र के सोहरिया गांव में रहने वाले बाल गोविंद के बेटे का गुरुवार को मुंडन होना था। मुंडन कराने के लिए गांव के लोगों को दो ट्रालियों पर बिठाकर ले जाया जा रहा था। जबकि ट्रैक्टर एक ही था। सभी को बहराइच जिले के किसी धार्मिक स्थान पर जाना था, लेकिन उससे पहले ही पढ़ुआ थाना क्षेत्र में ट्रालियां खाई में पलट गई।
इस मामले पढुआ थाना प्रभारी दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली के पलटने की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से मृतक के शवों और घायलों को बाहर निकाला गया। नीचे दबने से पांच लोगों की मौत हो चुकी थी। जिसमें दो महिलाएं और तीन किशोरियां शामिल हैं। अभी इनकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। वहीं, हादसे में 20 लोग घायल हैं। उन्हें एंबुलेंस और अन्य प्राइवेट गाड़ियों की मदद से रमियाबेहड़ सीएचसी भेजा गया है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें