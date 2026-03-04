होली पर सरयू स्नान को गए 2 किशोर की मौत, एक को ग्रामीणों ने डूबने से बचाया

यूपी के अयोध्या में होली पर दुखद खबर सामने आई है। यहां होली पर बुधवार को दूसरी पहर सरयू स्नान को गए तीन किशोर अचानक डूबने लगे। हल्ला गुहार पर स्थानीय लोगों ने डूब रहे एक किशोर को सकुशल बचा लिया लेकिन हादसे में डूबने से दो किशोर की मौत हो गई। किशोरों की मौत कि खबर से उनके परिवार में कोहराम मच गया है।

रौनाही थाना क्षेत्र के मुबारकगंज निवासी तीन किशोर होली का रंग खेलने के बाद स्नान के लिए अपने घर से थोड़ी दूर सरयू के कलाफरपुर घाट गए थे। स्नान के दौरान वह गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे तो आपस में एक दूसरे को बचाने की कवायद शुरू हुई। कवायद सफल न होने पर चीख पुकार और हल्ला गुहार पर आसपास मौजूद ग्रामीणों दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने देखा कि तीनों किशोर डूब रहे। ग्रामीणों ने बिना देरी किए सरयू नदी में डूब रहे एक किशोर को सकुशल बाहर निकाल लिया। लेकिन ग्रामीण दो किशारों को नहीं बचा पाए। इस दौरान दो किशोर की नदी के पानी में डूबने के कारण मौत हो गई। डूब कर मरने वाले किशोरों की पहचान पहचान मुबारकगंज गांव निवासी राज सैनी और सुमित कोरी के रूप में हुई है। किशोरों के मौत की जानकारी उनके घर वालों को दी गई। होली के दिन किशोर की मौत से घर में कोहराम मच गया । होली की खुशियां मातम में बदल गईं। परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है। मरने वाले किशोरों के पूरे गांव में शोक की लहर है।