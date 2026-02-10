फर्जी एनकांउटर का खौफ दिखा व्यापारी से 20 लाख की वसूली, दो दरोगा सस्पेंड; होंगे गिरफ्तार

संक्षेप: पुलिस दोनों दरोगाओं की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। मामले में लापरवाही के आरोपों को लेकर इंस्पेक्टर के खिलाफ भी विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। आरोप है कि उन्होंने एक धागा कारोबारी को फर्जी एनकाउंटर में फंसाने की धमकी देकर उससे 20 लाख रुपए वसूल लिए।

मेरठ में यूपी पुलिस के दो सब इंस्पेक्टर सस्पेंड तो हुए ही, दोनों पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। लोकेंद्र साहू और महेश कुमार पर आरोप है कि उन्होंने एक धागा कारोबारी को फर्जी एनकाउंटर में फंसाने की धमकी देकर उससे 20 लाख रुपए वसूल लिए। मामले की शिकायत के बाद जांच में आरोप प्रथमदृष्टया सही पाए जाने पर एसएसपी अविनाश पांडे ने दोनों सब इंस्पेक्टरों को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई है। यही नहीं दोनों सब इस्पेक्टरों को गिरफ्तार करने लिए पुलिस की तीन स्पेशल टीमें भी बन गई हैं।

सूत्रों के अनुसार एफआईआर दर्ज होते ही दोनों सब इंस्पेक्टर मोबाइल बंद कर थाने से भाग गए। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। मामले में लापरवाही के आरोपों को लेकर इंस्पेक्टर के खिलाफ भी विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। इस बारे में विस्तार से बताते हुए एसएसपी अविनाश पांडे ने कहा कि कुछ दिन पहले मेरे संज्ञान में आया कि कुछ लोगों ने पुलिस की वर्दी पहनकर एक धागा व्यापारी से गैर-कानूनी ढंग से पैसे वसूले थे।

इसके बाद धागा व्यापारियों से पुलिस अधीक्षक के सामने पूछताछ की गई। जिसके बाद उन सभी पर नज़र रखी गई। लोहिया नगर थाने में तैनात दो सब-इंस्पेक्टर लोकेंद्र साहू और महेश कुमार की पहचान हुई है। उनके खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है और लोहिया नगर में तैनात स्टेशन थानाध्यक्ष की भूमिका की भी जांच की जा रही है। दोनों सब-इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।