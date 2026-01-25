Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsTwo students crushed to death by ambulance angry villagers beat up driver and technician
प्रयागराज में एंबुलेंस ने दो छात्रों को कुचला, दोनों की मौत; गुस्साए ग्रामीणों ने चालक और टेक्नीशियन को पीटा

प्रयागराज में एंबुलेंस ने दो छात्रों को कुचला, दोनों की मौत; गुस्साए ग्रामीणों ने चालक और टेक्नीशियन को पीटा

संक्षेप:

प्रयागराज में शनिवार दोपहर साइकिल लेकर सड़क किनारे खड़े दो छात्रों को तेज रफ्तार एंबुलेंस ने कुचल दिया। एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया।

Jan 25, 2026 12:10 pm ISTPawan Kumar Sharma प्रयागराज
यूपी के प्रयागराज से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां घूरपुर क्षेत्र में शनिवार दोपहर साइकिल लेकर सड़क किनारे खड़े दो छात्रों को तेज रफ्तार एंबुलेंस ने कुचल दिया। एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। छात्रों की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने एंबुलेंस चालक और उसके साथी टेक्नीशियन की जमकर पिटाई की। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना पर एसीपी कौंधियारा और एसीपी बारा फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे।

घूरपुर के कांटी गांव निवासी दुर्गा प्रसाद पटेल का 15 वर्षीय बेटा रिंकू पटेल हाईस्कूल का और पड़ोसी दारा सिंह का 13 वर्षीय बेटा शोभित पटेल छठवीं कक्षा का छात्र था। दोनों साइकिल लेकर घर से लगभग सौ मीटर दूर हाईवे पर स्थित एक दुकान के पास खड़े थे। इसी बीच रीवा की ओर से आई तेज रफ्तार एंबुलेंस ने दोनों को कुचल दिया। छात्रों को कुचलने के बाद अनियंत्रित एंबुलेंस सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा कर रुक गई। हादसे में रिंकू एंबुलेंस में फंस गया था।

हादसे के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने एंबुलेंस में फंसे रिंकू को बाहर निकाला और दोनों को जसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। डॉक्टरों ने जांच के बाद रिंकू को मृत घोषित कर दिया और हालत गंभीर होने के कारण शोभित को एसआरएन भेज दिया। लेकिन जाम में फंसने से अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने भी दम तोड़ दिया।

कारों की आमने-सामने की टक्कर में दो युवकों की मौत

उधर, सहारनपुर जिले के थाना देवबंद क्षेत्र क स्टेट हाईवे पर घलौली चेक पोस्ट के समीप शुक्रवार देर शाम दर्दनाक सड़क हादसे में कार सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब देवबंद से मुजफ्फरनगर जा रही कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और सामने से आ रही दूसरी कार से आमने-सामने टकरा गई।

