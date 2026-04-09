लखनऊ होकर मुंबई के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें 20 मई से, एक सुल्तानपुर से तो दूसरी वाराणसी से चलेगी

लखनऊ होकर मुंबई के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें 20 मई से चलेगी। एक सुल्तानपुर से तो दूसरी वाराणसी से चलेगी। दोनों ही साप्ताहिक ट्रेनें होंगी और लखनऊ होकर चलेंगी।

UP News: उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए लोकमान्य तिलक टर्मिनल(मुंबई) के लिए दो समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। एक सुल्तानपुर से तो दूसरी वाराणसी से चलेगी। दोनों ही साप्ताहिक होंगी और लखनऊ होकर चलेंगी। दोनों में थर्ड एसी इकोनॅामी श्रेणी के 14 व सामान्य के चार कोच होंगे।

उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि ट्रेन नंबर 04212 सुलतानपुर-लोकमान्य टर्मिनल एक्सप्रेस 20 मई से 15 जुलाई तक प्रत्येक बुधवार को सुलतानपुर से सुबह चार बजे चलेगी। जो कि सुबह 6:20 बजे लखनऊ पहुंचेगी। कानपुर, उरई, झांसी, बीना, रानी कमलापति, इटारसी, खंडवा, भुसावल, पाचोरा, चालिसगांव, नासिक रोड, कल्याण, ठाणे होते हुए दूसरे दिन दोपहर 12:20 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनल पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 04211 लोकमान्य तिलक टर्मिनल -सुलतानपुर एक्सप्रेस 21 मई से 16 जुलाई तक प्रत्येक गुरुवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनल से दोपहर 2:35 बजे चलेगी। दूसरे दिन लखनऊ रात 8:50 बजे व सुलतानपुर रात 11 बजे पहुंचेगी।

ट्रेन नंबर 04226 वाराणसी -लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस 21 मई से 09 जुलाई तक प्रत्येक गुरुवार को को वाराणसी से रात 1:35 बजे चलेगी। जैानपुर, सुलतानपुर होते हुए सुबह 6:20 बजे लखनऊ पहुंचेगी। कानपुर, उरई, झांसी, बीना, इटारसी, भुसावल, चालिसगांव, नासिक, कल्याण, ठाणे होते हुए दूसरे दिन दोपहर 12:20 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनल पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 04225 एलटीटी-वाराणसी 22 मई से 10 जुलाई तक प्रत्येक शुक्रवार को एलटीटी से दोपहर 2:35 बजे चलेगी। अगले दिन लखनऊ रात 8:50 बजे व वाराणसी रात 2:05 बजे पहुंचेगी।