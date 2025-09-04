Two smugglers arrested with Smack drugs worth 9 crores in UP network spread to neighboring states यूपी में 9 करोड़ के ड्रग्स के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, पड़ोसी राज्यों तक फैला था नेटवर्क, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsTwo smugglers arrested with Smack drugs worth 9 crores in UP network spread to neighboring states

यूपी में 9 करोड़ के ड्रग्स के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, पड़ोसी राज्यों तक फैला था नेटवर्क

मुजफ्फरनगर में पुलिस ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 दस्तरों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 1.485 किलोग्राम स्मैक बरामद हुआ है। जिसकी कीमत करीब 9 करोड़ रुपये है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरनगरThu, 4 Sep 2025 08:15 PM
share Share
Follow Us on
यूपी में 9 करोड़ के ड्रग्स के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, पड़ोसी राज्यों तक फैला था नेटवर्क

यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 दस्तरों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 1.485 किलोग्राम स्मैक बरामद हुआ है। जिसकी कीमत करीब 9 करोड़ रुपये है। गिरोह का नेटवर्क पड़ोसी राज्यों तक फैला हुआ था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संजय कुमार नेबताया कि यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर बुढ़ाना थाना क्षेत्र में करनाल-मेरठ राजमार्ग पर छंगा होटल के पास की गई। बुढ़ाना पुलिस के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने राहत और अरशद नामक दो कथित तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से प्रतिबंधित सामग्री बरामद की। पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी शाहजहांपुर से मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, हरियाणा और उत्तराखंड में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक नेटवर्क का हिस्सा थे। दोनों के खिलाफ स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।

ये भी पढ़ें:शादी के 3 महीने बाद ही दुल्हन को आने लगी प्रेमी की याद, पति को छोड़ हो गई फरार

सहारनपुर में 35 लाख की स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार

इससे पहले सहारनपुर में मादक पदार्थों की तस्करी पर शिकंजा कसते हुए थाना गंगोह पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा अभियान के तहत स्मैक तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना तसव्वर उर्फ बूढ़ा को गिरफ्तार कर था। आरोपी के कब्जे से 353 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। इसकी अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपये बताई थ। आरोपी ने कबूल किया कि वह फाइनेंस कर्मचारियों से लूट की वारदात का भी मास्टरमाइंड था।

एसपी देहात सागर जैन ने बुधवार को बताया था कि पुलिस टीम ने ग्राम बाड़ी माजरा से नकुड़ रोड की ओर जाते समय तसव्वर को दबोच लिया। आरोपी पेशेवर तस्कर है और लंबे समय से गंगोह क्षेत्र में स्मैक सप्लाई करता आ रहा था। पूछताछ में तसव्वर ने कबूल किया कि वह स्मैक बरेली से मंगवाता है और नशे के आदी लोगों को छोटी-छोटी पुड़ियों में बेचता है।

Muzaffarnagar Muzaffar Nagar News Muzaffar Nagar Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |