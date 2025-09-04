यूपी में 9 करोड़ के ड्रग्स के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, पड़ोसी राज्यों तक फैला था नेटवर्क

मुजफ्फरनगर में पुलिस ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 दस्तरों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 1.485 किलोग्राम स्मैक बरामद हुआ है। जिसकी कीमत करीब 9 करोड़ रुपये है।

यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 दस्तरों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 1.485 किलोग्राम स्मैक बरामद हुआ है। जिसकी कीमत करीब 9 करोड़ रुपये है। गिरोह का नेटवर्क पड़ोसी राज्यों तक फैला हुआ था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संजय कुमार नेबताया कि यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर बुढ़ाना थाना क्षेत्र में करनाल-मेरठ राजमार्ग पर छंगा होटल के पास की गई। बुढ़ाना पुलिस के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने राहत और अरशद नामक दो कथित तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से प्रतिबंधित सामग्री बरामद की। पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी शाहजहांपुर से मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, हरियाणा और उत्तराखंड में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक नेटवर्क का हिस्सा थे। दोनों के खिलाफ स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।

सहारनपुर में 35 लाख की स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार इससे पहले सहारनपुर में मादक पदार्थों की तस्करी पर शिकंजा कसते हुए थाना गंगोह पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा अभियान के तहत स्मैक तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना तसव्वर उर्फ बूढ़ा को गिरफ्तार कर था। आरोपी के कब्जे से 353 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। इसकी अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपये बताई थ। आरोपी ने कबूल किया कि वह फाइनेंस कर्मचारियों से लूट की वारदात का भी मास्टरमाइंड था।