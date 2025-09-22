स्कूल जाने के लिए निकलीं दो बहनों से दरिंदगी, युवकों ने होटल ले जाकर किया रेप, गिरफ्तार

हापुड़ से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां दो नाबालिग बहनों के साथ दो युवकों ने दरिंदगी की। इस घटना से क्षेत्र ही नहीं पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा है।

यूपी के हापुड़ से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां दो नाबालिग बहनों के साथ दो युवकों ने दरिंदगी की। इस घटना से क्षेत्र ही नहीं पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा है। घटना देहात थाना क्षेत्र के एक गांव की है जानकारी के अनुसार कक्षा दसवीं में पढ़ने वाली दो नाबालिग बहनों से गांव के ही दो युवकों ने एक होटल के अलग-अलग कमरों में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस बात की जानकारी पीड़ित छात्राओं ने अपने परिवार के लोगों को दी। इसके बाद पीड़िता के भाई ने दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में देहात थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने दोनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवक की सगी बहन और उसके रिश्ते की बहन स्वर्ग आश्रम रोड स्थित एक इंटर कॉलेज में कक्षा दसवीं की छात्रा हैं। पीड़ित युवक ने बताया कि 20 सितंबर को दोनों बहनें स्कूल के लिए गई थीं, लेकिन दोपहर करीब तीन बजे के आसपास में उसकी बहनें रोते हुए अपने घर आईं। उन्होंने बताया कि गांव का रहने वाला अजय और आशु उन्हें बहला-फुसलाकर अपने साथ गढ़ रोड स्थित एक होटल में ले गए, जहां अलग-अलग कमरों में दोनों आरोपियों ने उनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।