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कुट्टू की पकौड़ी बनाने को लेकर दो बहनों में विवाद, छोटी ने सल्फास खाकर दे दी जान

Mar 22, 2026 09:12 am ISTPawan Kumar Sharma कार्यालय संवाददाता, मेरठ
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मेरठ में कुट्टू की पकौड़ी बनाने को लेकर दो बहनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि छोटी बहन ने गुस्से में आकर घर में रखी सल्फाज की गोलियां खा लीं। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

कुट्टू की पकौड़ी बनाने को लेकर दो बहनों में विवाद, छोटी ने सल्फास खाकर दे दी जान

Meerut News: यूपी के मेरठ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के एच्छीखुर्द गांव में कुट्टू की पकौड़ी बनाने को लेकर दो बहनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि छोटी बहन ने गुस्से में आकर घर में रखी सल्फाज की गोलियां खा लीं। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, मृतका की पहचान लक्ष्मी के रूप में हुई है। बताया गया कि शनिवार सुबह घर में व्रत के चलते कुट्टू की पकौड़ी बनाने को लेकर लक्ष्मी और उसकी एक बहन के बीच विवाद हो गया था। जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ी कि गुस्से में आकर लक्ष्मी ने घर में रखी सल्फास की गालियां खा ली। कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसे उल्टियां होने लगीं। परिजनों को जब इसकी जानकारी हुई तो वे उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां से डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया।

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मेडिकल में उपचार के दौरान लक्ष्मी ने दम तोड़ दिया। लक्ष्मी की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा है। भाई-बहनों का रोक-रोकर बुरा हाल है। परिवार की स्थिति साधारण बताई जा रही है। मृतका के पिता सतीश का पहले ही निधन हो चुका है, जबकि मां कविता मजदूरी करती है। परिवार में कुल सात बहनें और एक भाई है, जिनमें से चार बहनों की शादी हो चुकी है। भाई नोएडा की एक कंपनी में काम करता है।

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बागपत में कुट्टू के आटे की पकौड़ी खाने से 10 से अधिक लोग बीमार

उधर, बागपत कोतवाली क्षेत्र के फैजपुर निनाना, बड़ौत और पुसार गांव में कुट्टू के आटे से बनी पकौड़ी और कचौरी खाने से 10 से अधिक लोग बीमार हो गए। परिजनों ने आनन-फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जिलेभर में छापेमारी अभियान चलाया। गत दिवस भी कुट्टू के आटे से बनी खाद्य सामग्री खाने से एडीएम समेत 40 से अधिक लोग बीमार हो गए थे।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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