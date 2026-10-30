संगम घुमाने के बहाने दो सगी बहनों से गैंगरेप, 10 महीने बाद कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर
10 महीने पहले कानपुर से दो बहनों को कुछ युवक संगम दर्शन के बहाने प्रयागराज ले गया। यहां युवकों ने दोनों को सूप बताकर नशीला पदार्थ पिला दिया और उनके साथ बारी-बारी से रेप किया। मामले में जब कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़िता ने कोर्ट का सहारा लिया।
प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी में दो सगही बहनों के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। कानपुर की दो सगी बहनों को संगम घुमाने के बहाने गैंगरेप किया गया। आरोप है कि दोनों बहनों ने जब पुलिस से शिकायत की गई तो वहां से कोई मदद नहीं मिली।
आखिरकार कोर्ट के आदेश पर करीब दस महीने बाद जार्जटाउन थाने में गुरुवार को पारुल यादव, जोगेंद्र यादव और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पीड़िताओं का आरोप है कि संगम दर्शन कराने के बहाने उन्हें प्रयागराज लाया गया। यहां एक कमरे में सूप बताकर कुछ पिलाया गया। इसके बाद तीन लोगों ने बारी-बारी से उनके साथ जबरन दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मारपीट की गई और वीडियो बनाकर इसे वायरल करने की धमकी दी गई।
कार से प्रयागराज पहुंची थीं दोनों बहनें
कानपुर नगर के सजेती थानाक्षेत्र के एक गांव की रहने वाली दोनों बहनों की उम्र 21 व 17 साल है। आरोप है कि 22 दिसंबर 2025 को दोनों बहनें पारुल यादव और जोगेंद्र यादव के साथ कार से प्रयागराज आई थीं। कार में एक ड्राइवर और एक अन्य युवक भी मौजूद थे। प्रयागराज पहुंचने के बाद उन्हें पहले कचहरी ले जाया गया। इसके बाद संगम दर्शन कराने की बात कही गई।
एक कमरे में सूप बताकर पिलाया नशीला पदार्थ
आरोप है कि रात करीब दस बजे जार्जटाउन में एक कमरे में ठहराया गया। वहां पारुल, जोगेंद्र, ड्राइवर और एक अन्य युवक ने शराब पी। इसके बाद दोनों बहनों को सूप बताकर कुछ पिलाया गया। इसके बाद आरोपियों ने बारी-बारी से उनके साथ दुष्कर्म किया। जबकि, विरोध करने पर मारपीट की और वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। अगले दिन आरोपियों के साथ कानपुर लौट गईं। आरोप है कि पारुल यादव ने नर्सिंग में एडमिशन कराने के नाम पर 50 हजार रुपये भी लिया है।
तमंचे के बल पर तांत्रिक ने की रेप की कोशिश
वहीं दूसरी ओर बरेली में ताबीज के जरिये समस्याएं हल करने का दावा करने वाला तांत्रिक महिला पर गलत नीयत रखने लगा और तमंचे के बल पर घर में घुसकर छेड़छाड़ कर रेप की कोशिश की। पीड़ित महिला ने थाना बिथरी चैनपुर पुलिस को बताया कि गांव में ही रहने वाला कोई परेशानी होने पर लोगों को ताबीज देता है। वह भी करीब दो-तीन महीने पहले साजिद से ताबीज लेने गई थी। उनका आरोप है कि इसके बाद से साजिद गलत नीयत रखने लगा और कई बार उनका पीछा भी किया। मगर बदनामी के डर से उन्होंने शिकायत नहीं की, जिससे उसके हौसले बढ़ गए। 20 अक्तूबर की शाम करीब छह-सात बजे वह घर में काम कर रही थीं तो साजिद उनके दरवाजे पर आया और उनके भाई से मिलने की बात कही। उन्होंने भाई के घर पर न होने की बात कही तो साजिद जबरन घर में घुस आया। आरोपी ने उन्हें कमरे में खींच लिया और मुंह में रूमाल ठूंसकर छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर तमंचा निकालकर दुष्कर्म करने की धमकी दी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।