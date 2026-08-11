एक हफ्ते के अंदर 2 बहनें गायब, छोटी बहन गाजियाबाद में मिली; बड़ी ने बिहार में की खुदकुशी

गोरखपुर से एक के बाद एक दो बहनें गायब हो गईं। दोनों की मां ने पुलिस से गुहार लगाई। पुलिस ने छोटी बहन को गाजियाबाद में ढूंढ निकाला। पुलिस इस बारे में कार्रवाई कर ही रही थी कि मंगलवार को बड़ी बहन के बारे में खबर मिली कि उसने बिहार में सुसाइड कर लिया है।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक हफ्ते के अंदर दो बहनें गायब हो गईं। उनमें से एक नाबालिग है। वह गाजियाबाद में मिल गई है जबकि बड़ी बहन के बारे में सूचना मिली है कि उसने बिहार में खुदकुशी कर ली है। दोनों लड़कियों के पिता नहीं हैं। उनकी मां अपने मायके में रहती है। कुछ समय पहले मां अपनी बेटियों के साथ रोजी-रोटी के लिए लुधियाना चली गई थी। पता चला है कि खुदकुशी करने वाली बड़ी बेटी लुधियाना में भी एक बार गायब हो गई थी। वहां वह एक युवक के संपर्क में थी और परिजनों को आशंका थी कि वह उसके साथ चली गई है। करीब पांच-छह दिन तलाश के बाद मिल गई थी। घटना के बाद करीब 15 दिन पहले वह दोनों बेटियों के साथ झंगहा के अमहिया स्थित अपने मायके आई थी।

मां के मुताबिक 31 जुलाई की भोर में करीब तीन से चार बजे के बीच बड़ी बेटी घर से चली गई। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला। इसी बीच छह अगस्त की भोर में छोटी बेटी भी घर से गायब हो गई। मां ने आशंका जताई कि दोनों बेटियों को वही युवक बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने दूसरी बेटी को गाजियाबाद से बरामद कर लिया। झंगहा थानेदार ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि दूसरी बेटी को बरामद कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान बड़ी बेटी के बिहार में मौत की जानकारी मिली। पुलिस अब घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटा रही है।

कटिहार में फंदे से लटकी मिली बड़ी बेटी 31 जुलाई को घर से गायब हुई महिला की बड़ी बेटी का शव बिहार के कटिहार जिले के कदवा थाना क्षेत्र की कुम्हड़ी पंचायत स्थित हलधरपुर चौक के एक किराये के मकान में मंगलवार को फंदे से लटकता मिला। पता चला कि वह गोरखपुर में अपने मामा के यहां से लापता हो गई थी। उसके लापता होने को लेकर गोरखपुर जिले के झंगहा थाने में छह अगस्त को अपहरण की एफआईआर् कराई गई थी। किशोरी गोरखपुर में मामा के घर पर ही रहती थी। घटना के बाद से यूपी से बिहार तक पुलिस की जांच का दायरा बढ़ गया है।

किराए के कमरे में सुबह मिली लाश मकान मालिक ने बताया कि यह कमरा उन्होंने विक्रम नाम के एक शख्स को किराये पर दिया गया था। बताया गया कि सोमवार शाम एक लड़की को लेकर विक्रम कमरे में आया था। आसपास के लोगों के पूछने पर उसने उसे अपनी पत्नी बताया। कुछ घंटे बाद वह उसे कमरे में छोड़कर चला गया। मंगलवार सुबह काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो लोगों ने खिड़की से अंदर झांका। कमरे में उसका शव फंदे से लटका था। घटना की सूचना मिलते ही कदवा पुलिस मौके पर पहुंची। कटिहार से फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाये।

सुसाइड नोट में राहुल का जिक्र, जांच की दिशा बदली घटनास्थल से पुलिस को एक कथित सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें मृतका ने अपने परिवार को सूचना देने और आखिरी बार चेहरा देखने के लिए राहुल को बुलाने की बात लिखी है। नोट में यह भी लिखा है कि वह अपनी इच्छा से मौत को गले लगा रही है और इसके पीछे किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं है। सुसाइड नोट में राहुल का नाम आने के बाद पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि राहुल कौन है, मृतका से उसका क्या संबंध था और वह इस पूरे घटनाक्रम से किस तरह जुड़ा है।

विक्रम की तलाश, कई सवाल अनसुलझे कमरे में उसे लाने वाला किरायेदार विक्रम सिंह फरार बताया जा रहा है। विक्रम ने लड़की को अपनी पत्नी बताया था, लेकिन लड़की की पहचान और उसके गोरखपुर में दर्ज अपहरण मामले ने पुलिस के सामने कई सवाल खड़े कर दिये हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि गोरखपुर से लापता हुई युवती के बिहार के कदवा तक कैसे पहुंची? वह विक्रम के कमरे में कब और कैसे पहुंची? राहुल कौन है? विक्रम घटना के बाद कहां चला गया? इन सवालों के जवाब पुलिस जांच में तलाशे जा रहे हैं।