रास्ते पर टूटकर गिरे तार से फैला करंट, दो सगी बहनों की दर्दनाक मौत, जेई और एसडीओ पर मुकदमा

बलिया रास्ते पर जमा पानी में गिरे तार की वजह से प्रवाहित हो रहे करंट की चपेट में आकर दो सगी बहनों की मौत हो गई। वहीं, डीएम ने 5-5 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही बिजली विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही है।

यूपी के बलिया से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां रास्ते पर जमा पानी में गिरे तार की वजह से प्रवाहित हो रहे करंट की चपेट में आकर दो सगी बहनों की मौत हो गई। पुलिस को दोनों की लाश को कब्जे में लेने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। काफी प्रयास के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। वहीं, डीएम ने 5-5 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है।

हल्दी थाना क्षेत्र के बजरहां (चैन छपरा) के रहने वाले हेड कांस्टेबल हरेराम यादव में गोरखपुर में तैनात हैं। जीराबस्ती ग्राम पंचायत की नई बस्ती में मकान बना रखे हैं। यहां उनका परिवार रहता है। उनकी दो बेटियां 15 वर्षीय अल्का कक्षा 9 और 12 वर्षीय आंचल कक्षा सातवीं में सेंट जेवियर्स स्कूल (धरहरा) में पढ़ती थीं। बुधवार को छुट्टी के बाद दोनों बस से वापस लौटीं। बलिया-सिकन्दरपुर मार्ग पर उतरने के बाद दोनों सड़क पर घुटने तक जमा पानी से होकर घर जा रही थीं। पानी में टूटकर लटके एलटी तार के चलते करंट प्रवाहित हो रहा था। इसकी चपेट में आने से दोनों गंभीर रूप से झुलस गईं। लोगों ने फोन कर बिजली कटवाने के बाद दोनों को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां के डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

करंट की चपेट में आने से दो सगी बहनों की मौत के मामले में मृत बेटियों की मां सुनीता देवी की तहरीर पर बुधवार की शाम को जेई आशुतोष पांडे और एसडीओ अनिल राम पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दोनों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं, डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने पीड़ित परिवार को पांच-पांच लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया। डीएम ने जिला अस्पताल जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने इस हादसे को बेहद दुखद बताया और कहा कि इस प्रकार की घटनाएं कभी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।