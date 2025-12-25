2 सगी बहनों ने फिनायल पीकर दे दी जान; कुत्ते के बीमार रहने से परेशान थीं दोनों

यूपी की राजधानी लखनऊ में पारा थाना इलाके में दिव्यांग दो सगी बहनों ने फिनायल पी कर आत्महत्या कर ली। कुत्ते के लंबे समय से बीमार रहने के कारण दोनों परेशान चल रहीं थीं। गुरुवार को दोनों सामान लेने का कह कर निकली, इसी दौरान उन्होंने फिनायल पी लिया। परिवार वालों को जब मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने एक को मृत लाया घोषित कर दिया। दूसरे की इलाज के दौरान मौत हो गई।

दौड़ा पारा निवासी राधा सिंह (24) और जिया सिंह (22) लंबे समय से मानसिक समस्या से जूझ रही थीं। दोनों एक दूसरी की हरकतों की नकल उतारा करती थीं। जो एक करती थी वहीं दूसरी बहन करती थी। वर्ष 2014 से नियमित रूप से उनका उपचार चल रहा था। परिजनों के अनुसार दोनों बहनें को घर में पाले गए कुत्ते अत्याधिक लगाव था। कुत्ता लंबे समय से बीमार चल रहा था। उसका काफी इलाज करवाया गया, लेकिन उसकी हालत में किसी प्रकार का सुधार देखने को नहीं मिला। इसके चलते दोनों बहनें मानसिक और भावनात्मक तनाव में थीं। बुधवार सुबह करीब 11 बजे उनकी मां गुलाब देवी ने दोनों को घर का सामान लेने के लिए परचून की दुकान पर भेजा था। दुकान से लौटने के बाद उन्होंने मां को बताया कि उन्होंने फिनायल पी लिया है। यह सुनते ही मां घबरा गई और शोर मचा कर परिवार को बुलाया। दोनों को इलाज के लिए रानी लक्ष्मी बाई अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रथामिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। ट्रॉमा सेंटर पहुंचने पर चिकित्सकों ने राधा सिंह को जांच के बाद मृत लाया घोषित कर दिया। जबकि, जिया सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई।