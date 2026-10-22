वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर दो एसडीएम हटाए गए, चार उपजिलाधिकारियों का क्षेत्र बदला

वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर कांग्रेस की शिकायत और चुनाव आयोग की जांच में हुई पुष्टि के बाद ऐक्शन शुरू हो गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर पीलीभीत के दो एसडीएम को हटाकर जिला मुख्यालय से संबंद्ध कर दिया गया है।

यूपी में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायतों और जांच में पुष्टि के बाद ऐक्शन शुरू हो गया है। पीलीभीत में दो एसडीएम को न सिर्फ वोटर लिस्ट के अभियान से हटाया गया है बल्कि उनसे अन्य तरह की जिम्मेदारियां भी छीन ली गई हैं। उन्हें फिल्ड से हटाकर जिला मुख्यालय से संबंद्ध कर दिया गया है। कांग्रेस ने बुधवार को लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस कर दस्तावेजों के साथ यहां की वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ियों का आरोप लगाया था। खास वर्ग के लोगों के एपिक नंबर में किसी और का नाम शामिल करने का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने आरोपों को गंभीरता से लिया और जांच कराई तो गड़बड़ियों की पुष्टि हो गई। इसके बाद गड़बड़ियों में शामिल अफसरों को कार्रवाई और एफआईआर का निर्देश चुनाव आयोग ने दिया था।

चुनाव आयोग के निर्देश पर पीलीभीत के डीएम आलोक कुमार ने गुरुवार को दोनों दोनों एसडीएम को हटाने के साथ ही चार अन्य अन्य के क्षेत्रों में भी बदलाव कर दिया है। उपजिलाधिकारी अमरिया हेमंत चौधरी और उपजिलाधिकारी पूरनपुर मयंक गोस्वामी को जिला मुख्यालय से संबंद्ध कर दिया गया है। पूरनपुर में उपजिलाधिकारी न्यायिक के पद पर तैनात राकुमार बैठा को अमरिया का उपजिलाधिकारी बनाया गया है। बीसलपुर के उपजिलाधिकारी नागेंद्र पांडेय को पूरनपुर में उपजिलाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कलीनगर के उपजिलाधिकारी प्रमेश कुमार को बीसलपुर की जिम्मेदारी दी गई है। उपजिलाधिकारी न्यायिक पीलीभीत पवन कुमार को उपजिलाधिकारी कलीनगर बनाया गया है।

शिकायत मिलते ही जांच शुरू हुई मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने सपा व कांग्रेस की ओर से पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में गड़बड़ियों के लगाए गए आरोपों की जांच कराई। जिला निर्वाचन अधिकारी की जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी सही पाई गई। जिसमें एपिक नंबर को ऑनलाइन सर्च करने पर किसी अन्य मतदाता का नाम प्रदर्शित हो रहा है। सीईओ ने तत्काल पीलीभीत के जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए कि तत्काल निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व वीआरसी ऑपरेटर को पद से हटाया जाए और इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-32 व भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी।

पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र के सभी एईआरओ का उत्तरादायित्व तय करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने को आख्या मांगी गई है। मालूम हो कि सपा व कांग्रेस ने यहां पर 13150 लोगों के एपिक नंबर सही होने के बावजूद उनके नाम गलत दर्ज होने, 854 मतदाताओं के नाम सूची से डिलीट करने और 2600 ऐसे मतदाता जो उस क्षेत्र में रहते नहीं उनके नाम जोड़ने की शिकायत की थी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए सीईओ ने पीलीभीत के जिला निर्वाचन अधिकारी बुधवार की सुबह कार्रवाई के आदेश दिए और रात में रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अब आगे दो दिनों में यूपी के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची की जांच की जाएगी। अगर कहीं कोई गड़बड़ी मिली तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और मतदाता सूची को ठीक किया जाएगा।