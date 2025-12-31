Hindustan Hindi News
Two quintals of primary school children books were sold to a scrap dealer at Rs 11 per kg in Lucknow, causing a stir
प्राइमरी स्कूल के बच्चों की 2 कुंतल किताबें 11 रुपए किलो कबाड़ी को बेच दी, मचा हड़कंप

प्राइमरी स्कूल के बच्चों की 2 कुंतल किताबें 11 रुपए किलो कबाड़ी को बेच दी, मचा हड़कंप

संक्षेप:

यूपी के लखनऊ में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां प्राइमरी स्कूल के बच्चों को दी जाने वाली 2 कुंतल किताबें 11 रुपए किलो कबाड़ी को बेच दी। वीडियो वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है।

Dec 31, 2025 03:02 pm IST
राजधानी लखनऊ में मोहनलालगंज के नेवाजखेड़ा प्राइमरी स्कूल से एक कबाड़ी के डेलिया में किताबें लेकर जाते हुए वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में कबाड़ी स्कूल के भीतर से किताबें लेकर बाहर निकलते हुए दिख रहा है। स्कूल के बाहर मौजूद गांव के कुछ बच्चों ने कबाड़ी को रोका और बोरी खोली। जिसमें कक्षा एक से पांचवी के बच्चों को पढ़ाई जाने वाली किताबें थी। बीएसए ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर मोहनलालगंज बीईओ को जांच के आदेश दिए हैं। इसके बाद एबीएसए की जांच-पड़ताल में पता चला कि बच्चों को दी जाने वाली 200 किलो किताबें₹ 11 किलो में बेची गई थी। काबाड़ी का बयान दर्ज कर लिया गया है।

मंगलवार दोपहर बाद मोहनलालगंज के प्राइमरी स्कूल नेवाजखेड़ा से बच्चों की किताबें व अन्य सामान ठेलियां में जाते हुए कबाड़ी का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में एक बाइक सवार पास खड़ा है। पास में खड़े गांव के कुछ लड़के कबाड़ी से पूछ रहे हैं कि बोरी में क्या किताबें हैं? एक लड़के ने ठेले के पास जाकर बोरी खोलने पर उसमें रखी किताबें दिखाई दे रही हैं। ठेलिया पर करीब छह बोरी में किताबें और अन्य समाग्री रखी हुई दिख रही है। जिसका वजन करीब दो क्विंटल बताया जा रहा है। पास में खड़े एक लड़के ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ग्रामीणों ने आपत्ति जतायी।

बीईओ ने प्रधाध्यापक से मांगी आख्या

मोहनलालगंज बीइओ सुशील कनौजिया ने बीएसए के निर्देश के बाद नेवाजखेड़ा प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बीईओ ने प्रधानाध्यापक से कबाड़ी को बेची गई किताबों किस वर्ष की हैं। इसके अलावा व अन्य सामाग्री की जानकारी मांगी है।

20 फीसदी बच्चों के पास किताबें नहीं

नगर व ग्रामीण इलाकों के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 20 फीसदी बच्चों के पास पाठ्यक्रम की सभी किताबें नहीं हैं। जुलाई व अगस्त में शिक्षकों ने किताबों की डिमांड बीईओ को भेजी थी। अभी तक नहीं पहुंची हैं। वहीं इस प्राइमरी स्कूल में ज्यादा किताबें होने पर प्रधानाध्यापक ने दूसरे स्कूलों के जिन बच्चों के पास किताबें नहीं। उन्हें देने के बजाए बेच दी हैं।

बीएसए विपिन कुमार ने बताया कि मोहनलालगंज खण्ड शिक्षाधिकारी को इस प्रकरण की जांच के आदेश दिये हैं। रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने पर प्रधानाध्यापक व शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
