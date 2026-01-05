Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newstwo prisoner escape from kannauj jail using a blanket as a rope five including jailer deputy jailer suspended
अफसर जश्न मनाते रहे, कंबल की रस्सी बनाकर भाग गए दो बंदी; जेलर समेत 5 सस्पेंड

संक्षेप:

Jan 05, 2026 10:02 pm ISTAjay Singh संवाददाता, कन्नौज
उत्तर प्रदेश के कन्नौज के अनौगी स्थित जिला जेल में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। रविवार की रात अफसर और सुरक्षाकर्मी नए साल का जश्न मनाते रहे और दो बंदी कंबलों की रस्सी बनाकर जेल की दीवार फांद फरार हो गए। सोमवार की सुबह नियमित गिनती में बंदियों के मौजूद न होने का खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया। अधिकारियों से लेकर सुरक्षाकर्मियों तक हर कोई बंदियों का पता लगाने में जुट गया। जब दोनों के जेल से भाग जाने की पुष्टि हो गई तो इस बारे में उच्चाधिकारियों को सूचित किया गया। मामले में लापरवाही पर जेलर और डिप्टी जेलर सहित पांच को सस्पेंड कर दिया गया है।

जेल सूत्रों के अनुसार अंकित पुत्र प्रेमचंद्र निवासी हजरापुर थाना तालग्राम चोरी और डम्पी उर्फ शिवा पुत्र चमन लाल निवासी मलगवा थाना ठठिया पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में बंद थे। रविवार की रात जेल परिसर में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। जेलकर्मी और अधिकारी कार्यक्रम में व्यस्त रहे। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर दोनों कैदियों ने कंबलों को आपस में बांधा और जेल की ऊंची दीवार के पार डालकर फरार हो गए। दोनों बंदियों के फरार हो जाने से रात भर जेल प्रशासन अनजान रहा।

सोमवार की सुबह रुटीन गिनती में दो बंदियों के गायब होने का खुलासा होते ही हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जेल प्रशासन ने पहले अपने स्तर पर दोनों बंदियों का पता लगाने की काफी कोशिश की। लेकिन कुछ पता नहीं चला। उधर, जेल की दीवार पर लटके कंबल मिलने के बाद सच्चाई छिप नहीं सकी और मामला उजागर हो गया।

घटना की सूचना पर डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार और देर शाम डीआईजी जेल प्रदीप गुप्ता जांच करने जिला जेल पहुंचे। डीएम ने बताया कि मामले में लापरवाही पर जेलर विनय प्रताप सिंह, डिप्टी जेलर बद्री प्रसाद, जेलवार्डर शिवेंद्र सिंह यादव, अतुल मिश्रा और नवीन कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। शासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है। बंदियों की तलाश में टीमें लगाई गईं हैं।

