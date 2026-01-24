Hindustan Hindi News
आसमान छूती कीमतों के बीच सस्ते सोने के नाम पर धोखाधड़ी, दो पुलिसवाले सस्पेंड; गिरफ्तार

संक्षेप:

शिवम मिश्र को तीन अलग अलग मोबाइल नम्बरों से फोन करके सस्ता सोना देने के नाम पर झांसे में ले लिया गया। शिवम मिश्र को 50 ग्राम सोना दो लाख रुपए में देने की बात कही गई जिसके बाद फोन करने वाले युवक ने शिवम मिश्र को बीते 13 जनवरी को देवरिया बाजार से एक किमी आगे दो लाख रुपए लेकर आने को कहा।

Jan 24, 2026 10:04 pm ISTAjay Singh संवाददाता, अम्बेडकरनगर
सोना-चांदी की आसमान छूती कीमतों के बीच यूपी के अम्बेडकरनगर के राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र में गैर जनपद निवासी एक युवक से सस्ता सोने देने के नाम पर दो लाख रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। मामले में डायल 112 के दो सिपाहियों की भूमिका पाए जाने पर उन्हें निलंबित करते हुए जेल भेज दिया गया। एक अन्य आरोपी युवक को भी पुलिस ने सिपाहियों के साथ ही जेल भेज दिया। धोखाधड़ी में शामिल तीन अन्य युवकों की तलाश पुलिस कर रही है।

बताया जाता है कि शिवम मिश्र पुत्र रामश्याम मिश्र निवासी रुस्तमपुर आजाद चौक गोरखपुर जनपद को तीन अलग अलग मोबाइल नम्बरों से फोन करके सस्ता सोना देने के नाम पर झांसे में ले लिया गया। शिवम मिश्र को 50 ग्राम सोना दो लाख रुपए में देने की बात कही गई जिसके बाद फोन करने वाले युवक ने शिवम मिश्र को बीते 13 जनवरी को देवरिया बाजार से एक किमी आगे दो लाख रुपए लेकर आने को कहा। शिवम मिश्र अपनी कार से दो लाख रुपए लेकर देवरिया बाजार के पास पहुंचे। देवरिया बाजार में फोन करने वाला युवक लाइन पर था। उसने दो युवकों राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र के देवचन्दपुर गांव निवासी वीरेंद्र वर्मा और प्रमोद सिंह को भेजा और शिवम मिश्र से उन्हें रुपए देने और सोने का बैग लेने को कहा। शिवम मिश्र ने दोनों युवकों को दो लाख रुपए दे दिया और बैग ले लिया। बैग खोलने पर उसमें सोना नहीं था।

बैग में गेमिंग नोट रखा हुआ था। इस दौरान बिना नंबर की बुलेट से दो सिपाही भी आ गए। आरोप है कि सिपाहियों ने शिवम मिश्र को नकली नोट बरामदगी का डर दिखा कर भगा दिया। ठगी की घटना के बाद शिवम मिश्र डर कर वापस घर चला गया। बाद में शिवम मिश्र ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की। एसपी के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्यामदेव ने छानबीन की तो थाने के डायल 112 के दो सिपाहियों आदर्श यादव और अनिल यादव की संलिप्तता सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने शिवम मिश्र की तहरीर पर दोनों सिपाहियों के साथ ही प्रमोद सिंह और वीरेंद्र वर्मा समेत तीन अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, जबरन वसूली समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सिपाहियों आदर्श यादव और अनिल यादव तथा प्रमोद सिंह पुत्र रामपाल सिंह को जेल भेज दिया। दूसरा आरोपी वीरेंद्र फरार है। पुलिस शिवम मिश्र को तीन अलग अलग मोबाइल नम्बरों से फोन करने वाले युवक की तलाश कर रही है। एएसपी श्यामदेव ने बताया कि मामले में अन्य आरोपितों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा।

दो बाइक और आठ हजार नगदी बरामद

राजेसुल्तानपुर पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों की ओर से पीड़ित को दिया गया नकली नोट बरामद करने के साथ ही अभियुक्तों से आठ हजार पांच सौ रुपए बरामद किया है। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल भी बरामद की है। थानाध्यक्ष अक्षय कुमार पटेल, कांस्टेबल ललित सरोज, हिमांशु सोलियान ने सिपाहियों और प्रमोद सिंह को गिरफ्तार किया।

जिस थाने में पोस्ट वहीं से भेजे गए जेल

राजेसुल्तानपुर थाने पर डायल 112 में तैनात दोनों सिपाही जिस थाने में तैनात थे उसी थाने से उन्हें निलंबित करते हुए जेल भेज दिया गया। जनपद गाजीपुर के रेवतीपुर गांव थाना रेवतीपुर के रहने वाले अनिल यादव पुत्र राजा यादव और आदर्श यादव पुत्र रमेश सिंह यादव निवासी ग्राम कन्हईपुर पोस्ट औड़िहार थाना खानपुर जनपद गाजीपुर दोनों राजेसुल्तानपुर में डायल 112 पर तैनात थे। बताया जा रहा है कि मामले में सिपाही अनिल यादव की भूमिका संदिग्ध है। आरोपी प्रमोद सिंह से उसकी नजदीकी काफी अधिक थी।

