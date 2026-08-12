थाने में उल्टा लटकाकर पिता की पिटाई देखी थी बेटे ने, कस्टडी मर्डर के 21 साल बाद इंसाफ; 2 को उम्रकैद

कई लोगों ने पुलिस को बताया कि गोलियां दूसरी पार्टी ने चलाई थी। इसके बाद भी पुलिसवाले नहीं माने। वे मौहरपाल को थाने लेकर चले गए। मौहरपाल का बेटा कुलदीप शाम को खाना लेकर थाने पहुंचा। उस समय थानाध्यक्ष अपने स्टाफ सहित मौहरपाल को उलटा लटकाकर बुरी तरह पीट रहे थे। जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे।

उत्तर प्रदेश के एटा में साल-2005 में पुलिस कस्टडी में हुई युवक की हत्या के मामले में बुधवार को जिला जज ने दो पुलिसकर्मियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर जुर्माना भी लगाया है। इस घटना में मारे गए शख्स के बेटे ने पिता को थाने में उल्टा लटकाकर पुलिसवालों द्वारा बेरहमी से पीटे जाते अपनी आंखों से देखा था। 21 साल बाद इस मामले में इंसाफ आया। दोनों पुलिसवालों को जेल भेज दिया गया। अब तक की सुनवाई के दौरान एक आरोपी पूर्व थानाध्यक्ष और एक अन्य पुलिसकर्मी की मौत पहले ही हो चुकी है।

डीजीसी रेशपाल सिंह राठौर ने बताया कि थाना जैथरा के गांव बहगो के रहने वाले अतिवीर सिंह पुत्र राम सिंह ने अगस्त 2005 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि अशोक सिंह निवासी बहगो की पत्नी मुन्नी देवी प्रधान पद की उम्मीदवार थीं। 26 अगस्त 2005 को दोपहर दो बजे अशोक सिंह अपने दोनों लड़कों मनोज और भूरे के साथ आए और गालियां देते हुए फायर करने लगे। इस सूचना पर थानाध्यक्ष जैथरा मनीष कुमार यादव, सिपाही सौदान सिंह, पाही महावीर सिंह और एसआई गजराज सिंह ने मेरे भाई (अतिवीर के भाई) मौहरपाल उर्फ पप्पू ( उम्र 40 वर्ष) को पकड़ लिया और अपने साथ थाने ले गए।

अतिवीर सिंह का कहना था कि कई लोगों ने पुलिस को बताया था कि गोलियां दूसरी पार्टी ने चलाई थीं, लेकिन पुलिसवाले नहीं माने। वे मौहरपाल को अपने थाने ले गए। मौहरपाल का बेटा कुलदीप सिंह शाम को खाना लेकर जैथरा थाने पहुंचा था। उस समय थानाध्यक्ष अपने स्टाफ सहित मौहरपाल उर्फ पप्पू को उलटा लटकाकर बुरी तरह पीट रहे थे और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। पुलिसवालों ने कुलदीप को भी धमकी दी कि दोबारा थाने मत आना, नहीं तो तुम्हारी भी ऐसी दुर्दशा होगी।

रात में किसी समय भाई (मौहरपाल उर्फ पप्पू) की हत्या कर दी गई। अतिवीर ने बताया कि जब वे लोग थाने पहुंचे, तो एसओ जैथरा और थाने के स्टाफ ने उनके भाई की लाश को एक प्राइवेट जीप से ले जाकर गायब कर दिया गया। घरवालों ने अधिकारियों और पत्रकारों को फोन पर सूचना दी कि उसके भाई की थाने में पीट-पीट कर हत्या कर लाश गायब कर दी गई है। इसके बाद मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई। इस मामले में कई सालों तक जांच चलती रही। इसके बाद चार्जशीट दाखिल की गई।

दोनों पक्षों की दलील के बाद फैसला करीब 21 साल चली सुनवाई के बाद बुधवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। इसके बाद जिला जज राकेश धर दुबे ने आरोपी आरक्षी महावीर सिंह पुत्र सूरज सिंह निवासी नगला बुधु थाना वेदपुरा जिला इटावा, रिटायर आरक्षी गजराज सिंह पुत्र महाराज सिंह निवासी नगला शीतल थाना जसराना फिरोजाबाद को इस मामले में दोषी माना। कोर्ट ने दोनों पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 25-25 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। सुनवाई के दौरान थानाध्यक्ष मनीष यादव, मिढई लाल उर्फ मिढाई लाल की मौत हो गई थी। इसके बाद उनकी फाइल बंद कर दी गई थी।