दो दारोगाओं ने मुखबिर के साथ मिलकर कारोबारी को किया अगवा, 20 लाख रुपये भी वसूले

संक्षेप: मेरठ के दो दारोगा ने मुखबिर से मिलकर एक कारोबारी को अगवा किया और जेल भेजने की धमकी देकर 20 लाख की रकम वसूली। दोनों दारोगा ने दोबारा वसूली का प्रयास किया तो पीड़ित ने अधिकारियों से शिकायत कर दी। फिलहाल दोनों फरार चल रहे हैं।

यूपी के मेरठ पुलिस का रवैया सवालों के घेरे में हैं। जहां लोहियानगर थाने में तैनात दो दारोगा ने मुखबिर से मिलकर लिसाड़ी गेट के धागा कारोबारी को अगवा किया और जेल भेजने की धमकी देकर 20 लाख की रकम वसूली। दोनों दारोगा ने दोबारा वसूली का प्रयास किया तो पीड़ित ने अधिकारियों से शिकायत कर दी। गोपनीय जांच में आरोप सही पाए गए। फिलहाल दोनों दारोगा फरार हैं। इनकी गैरहाजिरी दर्ज कर ली गई है और धरपकड़ को दबिश दी जा रही है।

लिसाड़ी गेट निवासी कारोबारी रासिक धागा कारोबारी है। उसका मेरठ और दुबई में प्रॉपर्टी और इंपोर्ट-एक्सपोर्ट का कारोबार है। हाल में कारोबारी ने कुछ जमीन बेची थी जिसकी बड़ी रकम मिली थी। एक कथित मुखबिर ने कारोबारी से वसूली के लिए लोहियानगर थाने में तैनात दो दारोगा के साथ मिलकर साजिश की। दोनों दारोगै 2023 बैच के बताए गए हैं। कुछ दिन पहले दोनों ने कारोबारी को अगवा किया और सोना तस्करी में जेल भेजने की धमकी देकर 20 लाख की रकम वसूल ली।

सात दिन बाद दोनों ने फिर कारोबारी को कॉल किया और 10 लाख रुपये मांगे। कारोबारी रासिक घबराकर इसकी शिकायत एसएसपी और एसपी सिटी से की। जिसके बाद गोपनीय जांच में कारोबारी और दोनों दरोगा के मोबाइल लोकेशन पता कराई। तीनों मोबाइल की लोकेशन वसूली के दिन और समय पर एक ही जगह थी। कुछ वीडियो फुटेज में कारोबारी को बंधक बनाकर घुमाने वाली कार दिखाई दी है।