दरोगा भर्ती में OMR शीट बदलते पकड़े गए दो सिपाही, एक बिना इजाजत पहुंचा था; चार्जशीट की तैयारी

सहारनपुर में पकड़े गए दो सिपाहियों के खिलाफ पुलिस चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि एक सिपाही बिना लिखित अनुमति के ही परीक्षा देने पहुंच गया था। 14 और 15 मार्च को जिले के 25 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में करीब 40 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे।

UP Police Sub Inspector recruitment exam: उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा में हुए नकल कांड ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में सहारनपुर में पकड़े गए दो सिपाहियों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी तेज कर दी है। जांच में खुलासा हुआ है कि एक सिपाही बिना लिखित अनुमति के ही परीक्षा देने पहुंच गया था। 14 और 15 मार्च को जिले के 25 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में करीब 40 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पहले ही दिन राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में बागपत निवासी अभिषेक और रोबिन खोखर को ओएमआर शीट बदलते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया था, जिससे परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठे। जांच में सामने आया कि अभिषेक मुरादाबाद की 24वीं बटालियन पीएसी में तैनात है, जबकि रोबिन बिजनौर में एक न्यायिक अधिकारी के गनर के रूप में कार्यरत था।

दोनों के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मामले की जांच उप निरीक्षक महेंद्र चौहान को सौंपी गई। जांच लगभग पूरी हो चुकी है और चार्जशीट तैयार कर ली गई है। जल्द इसे कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। जांच के दौरान यह भी सामने आया सिपाही अभिषेक ने अपने कंपनी कमांडर को केवल मौखिक रूप से सूचना दी थी और किसी प्रकार की लिखित अनुमति नहीं ली थी। इस पर जांच अधिकारी ने संबंधित जनपद के अधिकारियों को पत्र भेजकर विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की है।

कक्ष निरीक्षकों के बयान बनेंगे अहम सबूत जांच को मजबूत बनाने के लिए परीक्षा के दौरान ड्यूटी पर तैनात कक्ष निरीक्षकों के बयान दर्ज किए जाएंगे। साथ ही आरोपियों के प्रवेश पत्र भी तलब किए गए हैं, जिससे पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा सकें।

अंतिम चरण में जांच, जल्द दाखिल होगी चार्जशीट पुलिस के अनुसार जांच अंतिम दौर में है और केवल औपचारिकताएं शेष हैं। कक्ष निरीक्षकों के बयान दर्ज होते ही चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी जाएगी, जिससे कानूनी कार्रवाई तेज होगी।