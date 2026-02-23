यूपी के इस जिले के लिए दो खुशखबरी, बनेगी एक सरकारी और दूसरी निजी क्षेत्र की टाउनशिप
सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर के लिए एक साथ दो खुशखबरी है। यहां एक सरकारी और एक निजी क्षेत्र की इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद गोरखपुर-सोनौली मार्ग पर जंगल कौड़िया ब्लॉक में 270 हेक्टेयर (लगभग 667 एकड़) के विशाल भूभाग पर एक अत्याधुनिक इंट्रीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करेगा। राज्य स्तरीय चयन समिति ने तकनीकी सर्वे के बाद राजस्व ग्राम प्रेमपुर, जंगल कौड़िया, चिउटहा, करहिया, ताल जमुआड़ की जमीनों पर मोहर लगा दी है।
परिषद इन गांव की जमीनों के लिए समझौते के आधार पर अधिग्रहण, लैंड-पुलिंग के विकल्प को प्राथमिकता देगा। इसके अलावा अनिवार्य अधिग्रहण किया जाएगा। शासन के निर्देश पर हाल ही में परिषद के सचिव डॉ. नीरज शुक्ला के नेतृत्व में राज्य स्तरीय कमेटी ने सर्वेक्षण के बाद जंगल कौड़िया की भौगोलिक स्थिति और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सहमति प्रदान की थी। जल्द ही उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद प्रारंभिक सूचना का प्रकाशन कराया जाएगा। प्रारंभिक सूचना प्रकाशन के लिए डाटा संकलन का काम जोरों पर है। 135 हेक्टेयर में चौड़ी सड़कें, आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम (नाली), सीवर लाइन, बिजली सब-स्टेशन और बड़े पार्कों का निर्माण होगा। शेष 135 हेक्टेयर में रिहायशी कॉलोनियां विकसित होंगी। यहां न केवल आवासीय भूखंड उपलब्ध होंगे, बल्कि बहुमंजिला फ्लैट्स, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और सुरक्षा के लिए पुलिस थाना जैसी अनिवार्य सुविधाएं भी उपलब्ध की जाएंगी।
प्राधिकरण की दो टाउनशिप पहले ही लांच
फिलहाल जीडीए 187.22 एकड़ में खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी टाउनशिप और 207 एकड़ में राप्तीनगर विस्तार एवं स्पोर्ट्स सिटी टाउनशिप लांच कर भूखण्ड और फ्लैट का पंजीकरण भी कर रहा है।
क्या बोले आवास विकास परिषद के अधीक्षण अभियंता
आवास विकास परिषद के अधीक्षण अभियंता रामलखन ने बताया कि तकरीबन ढाई दशक बाद गोरखपुर में आवास विकास परिषद आवासीय एवं कॉमर्शियल टाउनशिप की परियोजना लेकर आ रहा है। चिन्हित गांवों में डाटा संकलन किया जा रहा है। जल्द ही प्रारंभिक सूचना प्रदान की जाएगी। टाउटनशिप का लेआउट प्लान भी तैयार कराया जा रहा है।
निजी क्षेत्र की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप की डीपीआर मंजूर
वहीं गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने ग्राम तालजाहदा और गायघाट में निजी क्षेत्र की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करने के लिए मेसर्स ओमेक्स लिमिटेड की डीपीआर मंजूर कर दी है। उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 के तहत 104.92 एकड़ भूमि पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित की जाएगी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के विस्तारित क्षेत्र नया गोरखपुर में परियोजना सोनौली और कुशीनगर रोड पर इस परियोजना को उत्कृष्ट कनेक्टिविटी एवं आधुनिक शहरी सुविधाओं से युक्त एक आदर्श आवासीय परिसर के रूप में स्थापित करेगी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) में पंजीकरण बाकी है। कंपनी निम्न आय वर्ग के लिए 338 आवास ला रही जिनमें 50-50 प्रतिशत ईडब्लूएस और एलआइजी के आवास होंगे।
जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन का कहना है कि ओमेक्स लिमिटेड की डीपीआर मंजूर स्वीकृत हो गई है। मई तक परियोजना लांच होने की उम्मीद है। टाउनशिप की इन परियोजनाओं से आशियाना की चाह रखने वाले लोगों को सुरक्षित और सुव्यवस्थित विकल्प मिलेगा। जीडीए की खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी परियोजना और राप्तीनगर विस्तार एवं स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में पंजीकरण पहले ही जारी है। जल्द ही कुछ और टाउनशिप की डीपीआर मंजूर हो जाएगी।
