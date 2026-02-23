Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यूपी के इस जिले के लिए दो खुशखबरी, बनेगी एक सरकारी और दूसरी निजी क्षेत्र की टाउनशिप

Feb 23, 2026 10:50 pm ISTAjay Singh मुख्य संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

परिषद इन गांव की जमीनों के लिए समझौते के आधार पर अधिग्रहण, लैंड-पुलिंग के विकल्प को प्राथमिकता देगा। शासन के निर्देश पर हाल ही में परिषद के सचिव डॉ. नीरज शुक्ला के नेतृत्व में राज्य स्तरीय कमेटी ने सर्वेक्षण के बाद जंगल कौड़िया की भौगोलिक स्थिति और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सहमति प्रदान की थी।

यूपी के इस जिले के लिए दो खुशखबरी, बनेगी एक सरकारी और दूसरी निजी क्षेत्र की टाउनशिप

सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर के लिए एक साथ दो खुशखबरी है। यहां एक सरकारी और एक निजी क्षेत्र की इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद गोरखपुर-सोनौली मार्ग पर जंगल कौड़िया ब्लॉक में 270 हेक्टेयर (लगभग 667 एकड़) के विशाल भूभाग पर एक अत्याधुनिक इंट्रीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करेगा। राज्य स्तरीय चयन समिति ने तकनीकी सर्वे के बाद राजस्व ग्राम प्रेमपुर, जंगल कौड़िया, चिउटहा, करहिया, ताल जमुआड़ की जमीनों पर मोहर लगा दी है।

परिषद इन गांव की जमीनों के लिए समझौते के आधार पर अधिग्रहण, लैंड-पुलिंग के विकल्प को प्राथमिकता देगा। इसके अलावा अनिवार्य अधिग्रहण किया जाएगा। शासन के निर्देश पर हाल ही में परिषद के सचिव डॉ. नीरज शुक्ला के नेतृत्व में राज्य स्तरीय कमेटी ने सर्वेक्षण के बाद जंगल कौड़िया की भौगोलिक स्थिति और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सहमति प्रदान की थी। जल्द ही उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद प्रारंभिक सूचना का प्रकाशन कराया जाएगा। प्रारंभिक सूचना प्रकाशन के लिए डाटा संकलन का काम जोरों पर है। 135 हेक्टेयर में चौड़ी सड़कें, आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम (नाली), सीवर लाइन, बिजली सब-स्टेशन और बड़े पार्कों का निर्माण होगा। शेष 135 हेक्टेयर में रिहायशी कॉलोनियां विकसित होंगी। यहां न केवल आवासीय भूखंड उपलब्ध होंगे, बल्कि बहुमंजिला फ्लैट्स, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और सुरक्षा के लिए पुलिस थाना जैसी अनिवार्य सुविधाएं भी उपलब्ध की जाएंगी।

ये भी पढ़ें:यूपी में 45 हजार कर्मियों को मिला होली का तोहफा, 2100 रुपये महीना बढ़ गई सैलेरी

प्राधिकरण की दो टाउनशिप पहले ही लांच

फिलहाल जीडीए 187.22 एकड़ में खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी टाउनशिप और 207 एकड़ में राप्तीनगर विस्तार एवं स्पोर्ट्स सिटी टाउनशिप लांच कर भूखण्ड और फ्लैट का पंजीकरण भी कर रहा है।

क्या बोले आवास विकास परिषद के अधीक्षण अभियंता

आवास विकास परिषद के अधीक्षण अभियंता रामलखन ने बताया कि तकरीबन ढाई दशक बाद गोरखपुर में आवास विकास परिषद आवासीय एवं कॉमर्शियल टाउनशिप की परियोजना लेकर आ रहा है। चिन्हित गांवों में डाटा संकलन किया जा रहा है। जल्द ही प्रारंभिक सूचना प्रदान की जाएगी। टाउटनशिप का लेआउट प्लान भी तैयार कराया जा रहा है।

निजी क्षेत्र की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप की डीपीआर मंजूर

वहीं गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने ग्राम तालजाहदा और गायघाट में निजी क्षेत्र की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करने के लिए मेसर्स ओमेक्स लिमिटेड की डीपीआर मंजूर कर दी है। उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 के तहत 104.92 एकड़ भूमि पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित की जाएगी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के विस्तारित क्षेत्र नया गोरखपुर में परियोजना सोनौली और कुशीनगर रोड पर इस परियोजना को उत्कृष्ट कनेक्टिविटी एवं आधुनिक शहरी सुविधाओं से युक्त एक आदर्श आवासीय परिसर के रूप में स्थापित करेगी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) में पंजीकरण बाकी है। कंपनी निम्न आय वर्ग के लिए 338 आवास ला रही जिनमें 50-50 प्रतिशत ईडब्लूएस और एलआइजी के आवास होंगे।

ये भी पढ़ें:इस काम के लिए जमीन लेने पर स्टांप शुल्क में 100 % तक छूट, योगी सरकार का फैसला

जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन का कहना है कि ओमेक्स लिमिटेड की डीपीआर मंजूर स्वीकृत हो गई है। मई तक परियोजना लांच होने की उम्मीद है। टाउनशिप की इन परियोजनाओं से आशियाना की चाह रखने वाले लोगों को सुरक्षित और सुव्यवस्थित विकल्प मिलेगा। जीडीए की खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी परियोजना और राप्तीनगर विस्तार एवं स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में पंजीकरण पहले ही जारी है। जल्द ही कुछ और टाउनशिप की डीपीआर मंजूर हो जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |