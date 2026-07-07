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चुनावी रंजिश में 16 साल पहले किसान की गोली मारकर की थी हत्या, अब दो दोषियों को फांसी की सजा

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, मुजफ्फरनगर
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मुजफ्फरनगर में 16 साल पहले प्रधानी के चुनाव की रंजिश में एक किसान की हत्या कर दी गई। अब कोर्ट ने दो लोगों को दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई है।  साथ ही दोषी पर एक-एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, हत्या में शामिल दो बड़े अपराधियों को पुलिस पहले ही मुठभेड में ढेर कर चुकी है।

चुनावी रंजिश में 16 साल पहले किसान की गोली मारकर की थी हत्या, अब दो दोषियों को फांसी की सजा

UP News: यूपी के मुजफ्फरनगर में 16 साल पहले प्रधानी के चुनाव की रंजिश में एक किसान की हत्या कर दी गई। अब अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट नंबर 3 रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने दो लोगों को दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर एक-एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है। हत्या में शामिल दो बड़े अपराधियों को पुलिस मुठभेड में ढेर कर चुकी है।

डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी कुलदीप सिंह ने बताया कि तितावी थाना क्षेत्र के गांव मांडी निवासी प्रदीप ने 24 अगस्त 2010 को तितावी थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपने खेत पर गन्ने बांध रहा था। दूसरी तरफ उसके पिता राजबीर सिंह काम कर रहे थे। अचानक उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी तो वह दौड़कर मौके पर पहुंचा। उसके पिता का गोली लगा शव मौके पर पड़ा था। पुलिस ने मामले में जांच की तो गांव के ही सहदेव उर्फ पप्पू और प्रमोद के नाम प्रकाश में आए। हत्या में शामिल दो अपराधी अमित और विपिन शर्मा भी उनके साथ थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं, 17 अगस्त 2011 में अपराधी अमित और विपिन शर्मा को शाहपुर क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया।

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बाद में तितावी पुलिस ने सहदेव उर्फ पप्पू और प्रमोद के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में हुई। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है।

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वेब सीरिज भौकाल फिल्म का भी किया गया जिक्र

एडीजीसी ने न्यायालय में तर्क रखते हुए कहा कि उस समय जनपद में तमाम गैंगों का आंतक था और भाड़े पर हत्याएं होती थी। वर्तमान में शासन की नीतियों के तहत बड़े पैमाने पर अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई, जैसे एनकाउंटर, अपराधियों की सम्पति जब्त करना, रासुका में निरुद्ध। सिद्धदोषों का जाने माने शूटरों के साथ संबंध था। जो भाड़े पर हत्याएं कराते थे। इसी तरह 2013 में साम्प्रदायिक दंगा व 2015 में कोर्ट रूम में विक्की त्यागी की हत्या हुई थी। इसी पृष्ठभूमि पर आधारित वेब सीरिज भौकाल भी बनाई है। वर्तमान समय पुलिस अभियानों, कानून व्यवस्था में सुधार के साथ पुलिस जीरो टालरेंस की नीति पर काम कर रही है।

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किसान को मारी गईं थीं पांच गोलियां

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि किसान राजवीर सिंह के शरीर पर सात गन शॉट इंजरी पाई गईं थी। पांच इन्ट्री वुंड और दो एक्सिट वुंड है। कुल पांच फायर किए गए थे। सभी चोटें वाइटल पार्ट पर पहुंचाई गईं। तीन बुलेट किसान के शरीर में मिले थे। न्यायालय का कहना कि किसी व्यक्ति की एक गोली मारकर भी हत्या की जा सकती है, लेकिन अपराधियों ने किसान को पांच गोली मारी जोकि हत्या का बहुत ही निर्मम एवं क्रूर तरीका है। इसी कारण अपराधियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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