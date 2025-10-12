Hindustan Hindi News
चिता से निकाली मानव खोपड़ी; श्मशान घाट पर नींबू, अगरबत्ती लगाकर करने लगे तंत्रमंत्र, दो गिरफ्तार

मेरठ में जलती चिता से खोपड़ी निकालकर तंत्रमंत्र करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपितों को भी गिरफ्तार किया है। जबकि एक फरार हो गया। 

Dinesh Rathour मेरठSun, 12 Oct 2025 09:22 PM
यूपी के मेरठ में जलती चिता से खोपड़ी निकालकर तंत्रमंत्र करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपितों को भी गिरफ्तार किया है। जबकि एक फरार हो गया।पुलिस के अनुसार मुंडाली थाना क्षेत्र के अजराड़ा गांव में शुक्रवार रात श्मशान घाट पर कथित तांत्रिक अनुष्ठान कर रहे थे। तांत्रिकों ने श्मशान घाट पर जली चिता से खोपड़ी निकाली। इसके बाद श्मशान घाट पर ही नींबू-मिर्ची और अगरबत्ती लगाकर तंत्रमंत्र की प्रक्रिया शुरू की। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंच गई और दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जबकि उनका एक साथी मौके से फरार हो गया।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान बलजीत और इमरान के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से कथित तांत्रिक सामग्री भी बरामद की है। पुलिस अधीक्षक (देहात) अभिजीत कुमार ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में दोनों ने तांत्रिक अनुष्ठान करने की बात स्वीकार की है। उन्होंने बताया कि दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 301 (कब्रिस्तान और पूजा स्थलों पर अतिक्रमण), 299 (जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) और 196 (विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि फरार अन्य आरोपी की तलाश जारी है।

थाना प्रभारी निरीक्षक राम गोपाल सिंह ने बताया कि स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी थी कि कुछ लोग हाल में जली चिता से मानव खोपड़ी निकालकर उसके पास चावल, नींबू, अगरबत्ती और शराब की बोतल रखकर कोई क्रिया कर रहे थे। सिंह के अनुसार यह वही चिता थी जिस पर गांव के दलित युवक गजेंद्र का कुछ घंटे पहले अंतिम संस्कार किया गया था। गजेंद्र की दिल्ली में हत्या हुई थी और शुक्रवार को उसका शव गांव लाया गया था। थाना प्रभारी का कहना है कि पकड़े गए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, जबकि फरार आरोपी शौकीन की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

