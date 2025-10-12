चिता से निकाली मानव खोपड़ी; श्मशान घाट पर नींबू, अगरबत्ती लगाकर करने लगे तंत्रमंत्र, दो गिरफ्तार

मेरठ में जलती चिता से खोपड़ी निकालकर तंत्रमंत्र करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपितों को भी गिरफ्तार किया है। जबकि एक फरार हो गया।

यूपी के मेरठ में जलती चिता से खोपड़ी निकालकर तंत्रमंत्र करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपितों को भी गिरफ्तार किया है। जबकि एक फरार हो गया।पुलिस के अनुसार मुंडाली थाना क्षेत्र के अजराड़ा गांव में शुक्रवार रात श्मशान घाट पर कथित तांत्रिक अनुष्ठान कर रहे थे। तांत्रिकों ने श्मशान घाट पर जली चिता से खोपड़ी निकाली। इसके बाद श्मशान घाट पर ही नींबू-मिर्ची और अगरबत्ती लगाकर तंत्रमंत्र की प्रक्रिया शुरू की। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंच गई और दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जबकि उनका एक साथी मौके से फरार हो गया।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान बलजीत और इमरान के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से कथित तांत्रिक सामग्री भी बरामद की है। पुलिस अधीक्षक (देहात) अभिजीत कुमार ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में दोनों ने तांत्रिक अनुष्ठान करने की बात स्वीकार की है। उन्होंने बताया कि दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 301 (कब्रिस्तान और पूजा स्थलों पर अतिक्रमण), 299 (जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) और 196 (विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि फरार अन्य आरोपी की तलाश जारी है।