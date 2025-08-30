पाकिस्तानी नागरिक की जमीन बेचवाने में दो ने दी थी गवाही, दोनों ने पल्ला झाड़ा; बोले-हमें कुछ मालूम नहीं

जावेद खां 1992-93 में रामपुर से पाकिस्तान चले गए और वहां की नागरिकता ले ली। पिता के निधन के बाद उनकी पैतृक जमीन आठों भाइयों के नाम आई। इसी जमीन में से अपना हिस्सा बेचने के लिए वह 2014 में रामपुर आया और जमीन बेचकर चला गया।

पाकिस्तानी नागरिक के रामपुर आकर जमीन बेचने के मामले में टांडा के दो लोगों में नाम प्रकाश में आए हैं, जो जमीन के बैनामे में बतौर गवाह शामिल रहे हैं। हालांकि, दोनों ने सफाई देते प्रकरण से पल्ला झाड़ते हुए जानकारी से इनकार किया है। सोशल एक्टिविस्ट दाशिन खान ने इस मामले में गृह मंत्रालय में शिकायत की तो गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट यूपी सरकार से तलब कर ली। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने एलआईयू को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए निर्देश दिए। जिस पर खुफिया तंत्र एक्टिव हो गया है। खुफिया तंत्र ने परिवार के लोगों से बात की और पूरे प्रकरण की जांच शुरू की तो परत-दर-परत खुलासे हो रहे हैं।

जांच में साफ हुआ है कि शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चाह शोर निवासी जावेद खां 1992-93 में रामपुर से पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान जाकर वहां की नागरिकता ले ली थी। पिता के निधन के बाद उनकी पैतृक जमीन आठों भाइयों के नाम आई। इसी जमीन में से अपना हिस्सा बेचने के लिए वह 2014 में रामपुर आए और जमीन बेचकर चले गए। इस जमीन की रजिस्ट्री के प्रथम पृष्ठ पर गवाह नंबर-1 में मोहम्मद जफर पुत्र यूनुस, निवासी मोहल्ला नज्जूपुरा, कस्बा व तहसील टांडा, रामपुर जबकि, गवाह नंबर-2 पर शहनवाज खां पुत्र अहमद नबी खां, निवासी मोहल्ला भीमापुरी, कस्बा व तहसील टांडा, रामपुर लिखा है, नीचे अंगूठे के निशान हैं और हस्ताक्षर हैं। हालांकि, दोनों ने इंकार किया है।

हम नहीं जानते कौन जावेद टांडा निवासी मोहम्मद जफर और शहनवाज खां का कहना है कि हमारा इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। हम नहीं जानते जावेद कौन हैं और पाकिस्तान में कहां रहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि रामपुर में जन्मे जावेद ने कराची जन्म स्थान बताकर जिस तरह पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाया, कहीं रजिस्ट्री में भी तो गवाहों के नामों में फर्जीवाड़ा तो नहीं किया गया। हालांकि, यह जांच का विषय है।

एफआईआर दर्ज कराने को ऑनलाइन शिकायत सोशल एक्टिविस्ट दानिश खान का कहना है कि हमारी सरकार से मांग है कि इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए और जो भी इस फर्जीवाड़े में शामिल हों, उन पर कार्रवाई हो, वहीं जमीन का बैनामा शून्य करार देते कस्टेडियन घोषित की जाए। हमने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए शनिवार को रामपुर डीएम-एसपी को ईमेल के जरिए शिकायत भेज दी है।