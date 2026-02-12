Hindustan Hindi News
Feb 12, 2026 10:22 pm ISTPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, सोनभद्र
सोनभद्र में जादू-टोने और अंधविश्वास के चलते एक महिला समेत दो लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरअसल, गुरुवार तड़के एक शख्स ने पूजा-पाठ के नाम पर बुलाकर पड़ोसियों पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया।

यूपी में जादू-टोने के नाम पर खूनी खेल, पूजा के बहाने बुलाकर की महिला समेत दो की हत्या

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां जादू-टोने और अंधविश्वास के चलते एक महिला समेत दो लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह सनसनीखेज घटना जियावन थाना क्षेत्र के अतरवा गांव की है, जहां गुरुवार तड़के पूजा-पाठ के नाम पर बुलाकर पड़ोसियों पर धारदार हथियार से हमला किया गया। इस हमले में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बीच-बचाव में आए दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और तनाव का माहौल है।

पुलिस के अनुसार, अतरवा गांव के रनहे वाले छत्रपति सिंह की पत्नी का कुछ दिन पहले गर्भपात हो गया था। इस घटना के बाद से वह मानसिक तनाव में चल रहा था। आरोपी को यह भ्रम हो गया कि उसके साथ हुई अनहोनी भगवान की नाराजगी का परिणाम है और इसके पीछे किसी तंत्र-मंत्र या जादू-टोने का असर है। इसी सोच के चलते उसने अंधविश्वास का सहारा लिया और प्रायश्चित के नाम पर खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला।

धारदार हथियार से पड़ोसी पर किया हमला

एसडीओपी गायत्री तिवारी ने बताया कि गुरुवार भोर में छत्रपति सिंह ने पूजा-पाठ करने के बहाने अपने पड़ोस में रहने वाली 50 साल की फूल कुमारी सिंह और 65 साल की कमला सिंह को अपने घर बुलाया। जैसे ही दोनों वहां पहुंचीं, आरोपी ने धारदार हथियार से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। शोर सुनकर जब सुमित्रा सिंह और रामभजन सिंह बीच-बचाव के लिए पहुंचे तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

मौके पर मिला पूजा-पाठ की सामग्री

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने मौके से पूजा-पाठ से जुड़ी सामग्री और हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार बरामद किया है। आरोपी छत्रपति सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

जादू-टोने के चक्कर में की गई हत्या

इस मामले में पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अंधविश्वास और जादू-टोने के चक्कर में छत्रपति सिंह ने दो लोगों की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
