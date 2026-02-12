यूपी में जादू-टोने के नाम पर खूनी खेल, पूजा के बहाने बुलाकर की महिला समेत दो की हत्या

सोनभद्र में जादू-टोने और अंधविश्वास के चलते एक महिला समेत दो लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरअसल, गुरुवार तड़के एक शख्स ने पूजा-पाठ के नाम पर बुलाकर पड़ोसियों पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया।

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां जादू-टोने और अंधविश्वास के चलते एक महिला समेत दो लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह सनसनीखेज घटना जियावन थाना क्षेत्र के अतरवा गांव की है, जहां गुरुवार तड़के पूजा-पाठ के नाम पर बुलाकर पड़ोसियों पर धारदार हथियार से हमला किया गया। इस हमले में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बीच-बचाव में आए दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और तनाव का माहौल है।

पुलिस के अनुसार, अतरवा गांव के रनहे वाले छत्रपति सिंह की पत्नी का कुछ दिन पहले गर्भपात हो गया था। इस घटना के बाद से वह मानसिक तनाव में चल रहा था। आरोपी को यह भ्रम हो गया कि उसके साथ हुई अनहोनी भगवान की नाराजगी का परिणाम है और इसके पीछे किसी तंत्र-मंत्र या जादू-टोने का असर है। इसी सोच के चलते उसने अंधविश्वास का सहारा लिया और प्रायश्चित के नाम पर खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला।

धारदार हथियार से पड़ोसी पर किया हमला एसडीओपी गायत्री तिवारी ने बताया कि गुरुवार भोर में छत्रपति सिंह ने पूजा-पाठ करने के बहाने अपने पड़ोस में रहने वाली 50 साल की फूल कुमारी सिंह और 65 साल की कमला सिंह को अपने घर बुलाया। जैसे ही दोनों वहां पहुंचीं, आरोपी ने धारदार हथियार से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। शोर सुनकर जब सुमित्रा सिंह और रामभजन सिंह बीच-बचाव के लिए पहुंचे तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

मौके पर मिला पूजा-पाठ की सामग्री घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने मौके से पूजा-पाठ से जुड़ी सामग्री और हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार बरामद किया है। आरोपी छत्रपति सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है।