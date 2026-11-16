कानपुर के अपार्टमेंट में भीषण आग, बचने को ऊपर से कूदे लोग, महिला और बच्चे की मौत

कानपुर के अपार्टमेंट में सोमवार की भोर में भीषण आग लग गई। हादसे में महिला और बच्चे की मौत हो गई है। छह लोगों को दमकलकर्मियों ने बचाया। कई लोग ऊपर से कूदकर किसी तरह बच सके हैं।

कानपुर, संवाददाता। यूपी के कानपुर में सोमवार की भोर में भीषण आग लग गई। फीलखाना स्थित राधिका अपार्टमेंट में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। घटना की जानकारी होने पर अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों में चीख पुकार मच गई। अपार्टमेंट में रहले वाले लोग जान बचाने के लिए ऊपर से कूदने लगे। कुछ लोगों ने पड़ोसियों के घर से निकल कर अपनी जान बचाई। हादसे में एक महिला और बच्चे की मौत हो गई। जबकि एक महिला और युवक घायल है। जिन्हें उपचार के लिए भेजा गया है। दमकलकर्मियों ने अंदर फंसे छह लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। करीब एक घंटे की मशक्ककत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया।

पटकापुर स्थित राधिका अपार्टमेंट में सोमवार सुबह करीब 4:30 बजे आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने अपार्टमेंट के परिसर में खड़े वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इस दौरान आग का धुआं भरने से अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों में चीख पुकार मच गई। अपार्टमेंट से बाहर निकलने वाले रास्ते में आग लगने की वजह से लोग जान बचाने के लिए पड़ोसियों की छत से निकलने का प्रयास करने लगे। वहीं कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए ऊपर से छलांग लगा दी।

तत्काल दमकल और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर एसीपी कोतवाली अमित पांडेय फीलखाना पुलिस के साथ पहुंचे। पुलिस ने सबसे पहले केस्को को सूचना देकर बिजली की सप्लाई बंद करवाई। उसके बाद मौके पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने आग बुझाने शुरू किया। दमकल कर्मियों ने आग में फंसे छह लोगों को सुरक्षित निकाला।

पुलिस ने जान बचाने के लिए ऊपर से कूदे वैभव गुप्ता और राखी को उपचार के लिए उर्सला अस्पताल भेजा। जहां डॉक्टर ने राखी को मृत घोषित कर दिया वहीं वैभव की हालत गंभीर होने के कारण उसे हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। तत्काल आग की चपेट में आने से झुलसी मीता और उनके बेटे प्रांजुल को उर्सला अस्पताल भेजा गया। जहां डॉक्टर ने प्रांजुल को मृत घोषित कर दिया। मीता का बर्न वार्ड में इलाज चल रहा है।