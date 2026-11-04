आपस में ही लड़कर मरे उल्लू के 2 बच्चे, हर दिन उड़ाते थे एक किलो चिकन-मटन की शाही दावत
बिजनौर में चिकन-मटन की दावत उड़ाने वाले उल्लू के बच्चे आपस में ही लड़ गए। इससे दो बच्चों की मौत हो गई। वहीं, आपसी लड़ाई में उल्लू के दो बच्चों को हल्की-फुल्की चोट आई है और दो बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं।
बिजनौर, वरिष्ठ संवाददाता। उल्लुओं के बच्चों को जिंदा रखने के लिए चिकन-मटन और चूहे खिलाए जा रहे थे। बावजूद इसके उल्लू के बच्चे आपस में लड़ पड़े और दो बच्चों की मौत हो गई। आपसी लड़ाई में उल्लू के दो बच्चों को हल्की-फुल्की चोट आई है और दो बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं। वन विभाग के कर्मचारी उल्लू के चारों बच्चों की सेवा में जुटे हैं।
कृष्ण बिहार कालोनी निवासी जगदीश के घर से वन विभाग की टीम 6 उल्लू के बच्चे रेस्क्यू कर अपने साथ लेकर आई थी। ब्रान प्रजाति के उल्लू के 6 उल्लूओं के बच्चों की रेंजर बिजनौर कार्यालय पर पूरी तरह से देखभाल हा रही थी। पहले तो उल्लूओं के बच्चों को जिंदा रखने को चिकट-मटन खिलाया गया और बाद में बच्चों के लिए देहरादून से 52 चूहे मंगाए गए थे। रेंजर कार्यालय में पिंजरे में रखे गए छह उल्लू के बच्चे आपस में लड़ पड़े और और आपसी लड़ाई में दो बच्चों की मौत हो गई और दो को हल्की चोट आई है। बता दें कि दो बच्चे कुछ छोटे और कमजोर थे जबकि दो उल्लू के बच्चे तेजी से बड़े हो रहे थे। बताया जा रहा है कि खाने को लेकर उल्लूओं के बच्चों की आपस में लड़ाई हुई है। इस लड़ाई के चलते दो उल्लूओं के बच्चों की मौत हो गई है।
रेंजर महेश गौतम ने बताया कि कार्यालय में छह उल्लूओं के बच्चों की देखभाल की जा रही थी। इनको पहले चिकन-मटन खिलाया गया और बाद में चूहे खिलाए जा रहे थे। सोमवार रात उल्लू के बच्चे आपस में लड़ पड़े, जिसमें दो की मौत हो गई। जो बच्चे मरे वह साइज में छोटे थे और दो बच्चों के हल्की चोट है, बाकी के उल्लू के दो बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं।
ढाई महीने के हैं उल्लू के बच्चे
रेंजर महेश गौतम के मुताबिक इन बच्चों की उम्र करीब ढाई महीने है। छह बच्चों में चार बच्चे नर और दो मादा हैं। उन्होंने बताया कि यह सभी उल्लू के बच्चे प्रतिदिन करीब एक किलो चिकन-मटन खा रहे हैं। रात में यह सक्रिय होते हैं और रात में ही खाते हैं। रेंजर महेश गौतम ने बताया कि उल्लू मांसाहारी होते हैं और रात में शिकार कर खाना खाते हैं।
बार्न प्रजाति के हैं उल्लू
बार्न आउल बेहद खास होता है। हार्ट के आकार के सफेद चेहरे से इनकी पहचान होती है। इनकी आंखें काली और गहरी होती हैं। वहीं, पंखों की बनावट ऐसी होती है कि यह रात के सन्नाटे में जब उड़ता है तो बिल्कुल भी आवाज नहीं होती। ये मांसाहारी होते हैं। बार्न उल्लू बस्तियों के आसपास, खंडहरों, कुओं और पुराने किलों में रहना पसंद करते हैं। ये अक्सर चूहे खाते हैं।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें