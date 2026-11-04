आपस में ही लड़कर मरे उल्लू के 2 बच्चे, हर दिन उड़ाते थे एक किलो चिकन-मटन की शाही दावत

बिजनौर में चिकन-मटन की दावत उड़ाने वाले उल्लू के बच्चे आपस में ही लड़ गए। इससे दो बच्चों की मौत हो गई। वहीं, आपसी लड़ाई में उल्लू के दो बच्चों को हल्की-फुल्की चोट आई है और दो बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं।

बिजनौर, वरिष्ठ संवाददाता। उल्लुओं के बच्चों को जिंदा रखने के लिए चिकन-मटन और चूहे खिलाए जा रहे थे। बावजूद इसके उल्लू के बच्चे आपस में लड़ पड़े और दो बच्चों की मौत हो गई। आपसी लड़ाई में उल्लू के दो बच्चों को हल्की-फुल्की चोट आई है और दो बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं। वन विभाग के कर्मचारी उल्लू के चारों बच्चों की सेवा में जुटे हैं।

कृष्ण बिहार कालोनी निवासी जगदीश के घर से वन विभाग की टीम 6 उल्लू के बच्चे रेस्क्यू कर अपने साथ लेकर आई थी। ब्रान प्रजाति के उल्लू के 6 उल्लूओं के बच्चों की रेंजर बिजनौर कार्यालय पर पूरी तरह से देखभाल हा रही थी। पहले तो उल्लूओं के बच्चों को जिंदा रखने को चिकट-मटन खिलाया गया और बाद में बच्चों के लिए देहरादून से 52 चूहे मंगाए गए थे। रेंजर कार्यालय में पिंजरे में रखे गए छह उल्लू के बच्चे आपस में लड़ पड़े और और आपसी लड़ाई में दो बच्चों की मौत हो गई और दो को हल्की चोट आई है। बता दें कि दो बच्चे कुछ छोटे और कमजोर थे जबकि दो उल्लू के बच्चे तेजी से बड़े हो रहे थे। बताया जा रहा है कि खाने को लेकर उल्लूओं के बच्चों की आपस में लड़ाई हुई है। इस लड़ाई के चलते दो उल्लूओं के बच्चों की मौत हो गई है।

रेंजर महेश गौतम ने बताया कि कार्यालय में छह उल्लूओं के बच्चों की देखभाल की जा रही थी। इनको पहले चिकन-मटन खिलाया गया और बाद में चूहे खिलाए जा रहे थे। सोमवार रात उल्लू के बच्चे आपस में लड़ पड़े, जिसमें दो की मौत हो गई। जो बच्चे मरे वह साइज में छोटे थे और दो बच्चों के हल्की चोट है, बाकी के उल्लू के दो बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं।

ढाई महीने के हैं उल्लू के बच्चे रेंजर महेश गौतम के मुताबिक इन बच्चों की उम्र करीब ढाई महीने है। छह बच्चों में चार बच्चे नर और दो मादा हैं। उन्होंने बताया कि यह सभी उल्लू के बच्चे प्रतिदिन करीब एक किलो चिकन-मटन खा रहे हैं। रात में यह सक्रिय होते हैं और रात में ही खाते हैं। रेंजर महेश गौतम ने बताया कि उल्लू मांसाहारी होते हैं और रात में शिकार कर खाना खाते हैं।