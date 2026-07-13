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कोल्ड ड्रिंक के बहाने 7 साल की बच्ची को सुनसान जगह पर ले गए दो पड़ोसी, गैंगरेप कर फरार

By Ajay Singh
संवाददाता, हापुड़
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सात साल की एक बच्ची को पड़ोस में रहने वाले दो युवक कोल्ड ड्रिंक दिलाने के बहाने सुनसान जगह पर ले गए। वहां ले जाकर युवकों ने बच्ची के साथ गैंगरेप किया। गांव में लोगों को इसकी जानकारी हुई तो दोनों आरोपी युवकों की पिटाई कर दी। हालांकि उन्होंने मामले को दबाने का प्रयास भी किया।

कोल्ड ड्रिंक के बहाने 7 साल की बच्ची को सुनसान जगह पर ले गए दो पड़ोसी, गैंगरेप कर फरार

Minor Girl Gang raped : उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के एक गांव से भरोसे और इंसानियत के कत्ल की एक ऐसी मिसाल सामने आई है जिसने गांववालों का सिर शर्म से झुका दिया है। इस गांव में एक महीने पहले ही मकान खरीदने वाले एक परिवार को जिंदगी भर न भूल पाने वाला दर्द मिला है। परिवार की सात साल की बच्ची को पड़ोस में रहने वाले दो चचेरे भाइयों ने कोल्ड ड्रिंक दिलवाने के बहाने से बुलाया और सुनसान क्षेत्र में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। दोनों आरोपी होमगार्ड के भतीजे बताए जा रहे हैं। घटना, हापुड़ क्षेत्र के पिलखुवा थानाक्षेत्र की है।

घर पहुंची बच्ची की हालत देख सब सन्न रह गए। उससे इस बारे में पूछा गया तो मासूम ने सारी घटना बयां की। बच्ची की बात सुनने के बाद परिवार गम और गुस्से से भर गया। परिवार ने इस मामले में पुलिस से शिकायत और कार्रवाई की ठानी तो गांव में पंचायत कर मामले को दबाने को प्रयास किया गया। हालांकि देर शाम बच्ची की हालत बिगड़ी तो पुलिस को सूचना दी गई। आरोपी युवक वारदात के बाद से ही फरार हैं। उनके परिवार के दो सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

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एक महीने पहले ही खरीदा था मकान

पिलखुवा थाना क्षेत्र के इस गांव में पड़ोसी गांव के व्यक्ति ने एक महीने पहले मकान खरीदा था। इस मकान में वह दो सप्ताह पहले शिफ्ट हुआ है। रविवार शाम करीब छह बजे परिवार की सात साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला युवक आया और बच्ची को कोल्ड ड्रिंक दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया, तभी उसका चचेरा भाई भी आ गया। वह बच्ची को गांव के पास एकांत क्षेत्र में ले गए और दोनों ने उसके साथ गैंगरेप किया। बच्ची को वहीं छोड़कर आरोपी अपने घर चले गए।

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बदहवास हालत में घर पहुंची बच्ची

ग्रामीणों के अनुसार बच्ची बदहवास हालत में घर पहुंची। उसकी हालत देख घरवालों को किसी अनहोनी की आशंका हो गई। उन्होंने बच्ची से इस बारे में पूछा तो उसने घटना की जानकारी दी। इसी दौरान आसपास के लोग वहां जुट गए। उन्होंने दोनों आरोपी युवकों को बुलाकर पिटाई कर दी। दोनों की पिटाई के बाद बिरादरी की दुहाई देकर मामले को दबाने का प्रयास किया गया। पीड़िता के परिवार को चुप रहने को धमकाया गया। परिवार थोड़ी देर के लिए चुप भी हो गया लेकिन देर शाम तक बच्ची की हालत बिगड़ने लगी तो पुलिस को सूचना दी गई। दोनों आरोपित युवक फरार हैं। उनके परिजनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं, सीओ पिलखुवा ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस टीम को भेजा गया है। परिवार के लोग जो तहरीर देंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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