दो और महिलाएं पति को छोड़ प्रेमी संग फरार, यूपी के इस जिले में 100 घंटे में चार घटनाओं से लोग हैरान

संक्षेप: यूपी बीते 100 घंटों के भीतर ऐसी चार घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहाँ विवाहित महिलाओं ने सामाजिक बंधनों और परिवार को दरकिनार कर प्रेमियों का हाथ थामा है। इन घटनाओं से ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोग स्तब्ध हैं।

पति, परिवार, बच्चों को छोड़कर महिलाओं का प्रेमियों के साथ फरार होने की घटनाएं अचानक तेजी से बढ़ गई हैं। अपने ही बच्चों खासकर मासूमों को छोड़कर प्रेमी के साथ जाने वाले महिलाओं को लेकर तो लोग स्तब्ध हैं। यूपी के मुरादाबाद में महज चार दिनों यानी 100 घंटों के भीतर ऐसी चार घटनाएं सामने आने से स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन दोनों ही हैरान हैं। ताजा मामलों में दो और महिलाएं अपने पति और परिवार को छोड़कर प्रेमियों के साथ रफूचक्कर हो गईं। पुलिस ने पतियों की शिकायतों पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मझोला में 'सनी' पर लगा भगाने का आरोप मझोला थाना क्षेत्र से सामने आए पहले मामले में एक पीड़ित पति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 'चाऊ की बस्ती' निवासी सनी नाम का युवक काफी समय से उसकी पत्नी पर डोरे डाल रहा था। आरोप है कि 16 जनवरी की दोपहर करीब 12 बजे सनी उसकी पत्नी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। पति का कहना है कि उसने अपने स्तर पर काफी खोजबीन की, लेकिन पत्नी का कहीं पता नहीं चला। एसएचओ मझोला रविंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी सनी के खिलाफ अपहरण और बहला-फुसलाकर ले जाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और महिला की सकुशल बरामदगी के लिए टीमें लगा दी गई हैं।

पति, परिवार, बच्चों को छोड़कर महिलाओं का प्रेमियों के साथ फरार होने की घटनाएं अचानक तेजी से बढ़ गई हैं। अपने ही बच्चों खासकर मासूमों को छोड़कर प्रेमी के साथ जाने वाले महिलाओं को लेकर तो लोग स्तब्ध हैं। यूपी के मुरादाबाद में महज चार दिनों यानी 100 घंटों के भीतर ऐसी चार घटनाएं सामने आने से स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन दोनों ही हैरान हैं। ताजा मामलों में दो और महिलाएं अपने पति और परिवार को छोड़कर प्रेमियों के साथ रफूचक्कर हो गईं। पुलिस ने पतियों की शिकायतों पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मझोला में 'सनी' पर लगा भगाने का आरोप मझोला थाना क्षेत्र से सामने आए पहले मामले में एक पीड़ित पति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 'चाऊ की बस्ती' निवासी सनी नाम का युवक काफी समय से उसकी पत्नी पर डोरे डाल रहा था। आरोप है कि 16 जनवरी की दोपहर करीब 12 बजे सनी उसकी पत्नी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। पति का कहना है कि उसने अपने स्तर पर काफी खोजबीन की, लेकिन पत्नी का कहीं पता नहीं चला। एसएचओ मझोला रविंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी सनी के खिलाफ अपहरण और बहला-फुसलाकर ले जाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और महिला की सकुशल बरामदगी के लिए टीमें लगा दी गई हैं।

मूंढापांडे में बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग निकली महिला दूसरा मामला मूंढापांडे थाना क्षेत्र का है, जहाँ प्रेम-प्रसंग के चक्कर में एक मां की ममता भी फीकी पड़ गई। यहाँ के निवासी एक 32 वर्षीय युवक ने पुलिस को बताया कि गांव के ही रहने वाले 31 वर्षीय हरेंद्र का उसके घर आना-जाना था। धीरे-धीरे हरेंद्र ने उसकी पत्नी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। बीती सात जनवरी को जब पति किसी काम से घर से बाहर गया था, तभी मौका पाकर हरेंद्र उसकी पत्नी को भगा ले गया। हैरानी की बात यह है कि फरार महिला अपने छोटे बच्चों को भी पीछे छोड़ गई है, जो अब मां के लिए रो रहे हैं। एसएचओ मूंढापांडे मोहित चौधरी ने बताया कि आरोपी हरेंद्र के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है।

चार दिन में चार घटनाएं: सामाजिक सरोकारों पर सवाल मुरादाबाद जिले में बीते 100 घंटों के भीतर ऐसी चार घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहाँ विवाहित महिलाओं ने सामाजिक बंधनों और परिवार को दरकिनार कर प्रेमियों का हाथ थामा है। इन घटनाओं से ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोग स्तब्ध हैं। जानकारों का कहना है कि सोशल मीडिया और मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल के कारण बाहरी लोगों से संपर्क बढ़ना इन घटनाओं की एक बड़ी वजह हो सकता है।