यूपी में पाकिस्तानी गैंगस्टर से जुड़े 2 और संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, बड़े हमले की साजिश में थे दोनों
यूपी में पाकिस्तानी गैंगस्टर से जुड़े 2 और संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से पाकिस्तानी गैंगस्टर के संपर्क में आए थे। एटीएस ने बीते दिनों ऐसे ही दो अन्य संदिग्ध आतंकियों तुषार व समीर को गिरफ्तार किया था।
UP News: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आईएसआई के इशारे पर महत्वपूर्व प्रतिष्ठानों पर हमले के षड्यंत्र में शामिल संदिग्ध आतंकी बाराबंकी निवासी दानियाल अशरफ व कुशीनगर निवासी कृष्णा मिश्रा को गिरफ्तार किया है। दोनों सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से पाकिस्तानी गैंगस्टर के संपर्क में आए थे। एटीएस ने बीते दिनों ऐसे ही दो अन्य संदिग्ध आतंकियों तुषार व समीर को गिरफ्तार किया था। एटीएस का कहना है कि आरोपी अलग-अलग ग्रुप के हैं। ऐसे कई ग्रुपों के सक्रिय होने की आशंका है।
पाकिस्तान के आतंकी संगठन भारत के युवकों को इंस्टाग्राम व विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से अपना फुट सोल्जर्स बना रहे हैं। युवकों को स्लीपर सेल के रूप में आतंकी गतिविधियों के टास्क सौंपे जा रहे हैं। इनके माध्यम से संवेदनशील संस्थानों, पुलिस सस्थानों तथा पुलिस अधिकारियों-कर्मियों पर हमलों की साजिश में थे। आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की योजना बना रहे है, जिससे देश की एकता अखण्डता एंव संप्रभुता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। यह भी आसूचना प्राप्त हुई कि पाकिस्तान की खुफिया एजेन्सी के निर्देश पर पाकिस्तानी गैंगस्टर 'शहजाद भट्टी" व उसके आतंकी नेटवर्क से जोड़कर विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय नौजवानो को भ्रमित कर व आर्थिक लाभ का लालच देकर, रेडिक्लाइज कर उन्हे महत्वपूर्ण व संवेदनशील प्रतिष्ठानो / व्यक्तियों पर हमले के लिए तैयार किया जा रहा है।
फोन में पाकिस्तानी गैंगस्टर के नंबर सेव मिले
दानियल अशरफ व कृष्णा के फोन में पाकिस्तानी गैंगस्टर के नंबर सेव मिले है। ये दोनो आतंकी, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी, आबिद जट व हम्माद के सम्पर्क में सोशल मीडिया के माध्यम से थे। पाकिस्तानी गैंगेस्टर शहजाद भट्टी, आबिद जट व हम्माद से दानियाल व कृष्णा के मध्य हुई वीडियो कॉल की स्क्रीन रिकर्डिंग व वाइस नोट साक्ष्य के तौर पर फोन में मौजूद है, कृष्णा के मोबाइल फोन के व्हाट्सएप को चेक करने पर ग्रुप काल पायी गयी, जिसमें दानियाल अशरफ व पाकिस्तानी गैंगस्टर आबिद जट व अन्य संदिग्ध देशी/विदेशी मोबाइल नंबर पाये गये हैं। जिसमें देश विरोधी बातें की गई हैं।
विवरण अभियुक्त :
कृष्णा मिश्रा पुत्र छोटेलाल मिश्रा उम्र-20 वर्ष
निवासी-ग्राम हरपुर, थाना-जटहन बाजार, कुशीनगर, हालपता-बेलवामिश्र, थाना-रविन्द्रनगर, कुशीनगर
दानियाल अशरफ पुत्र महमूद अंशारी उम्र-23 वर्ष
निवासी-ग्राम किन्तूर, थाना-बदोशराय, बाराबंकी।
बरामदगी का विवरण-
अभियुक्त दानियल अशरफ से एक अदद देशी पिस्टल 09 एमएम व 04 जिंदा कारतूस 09 एमएम व एक अदद मोबाइल फोन।
अभियुक्त कृष्णा मिश्रा से एक अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व एक अदद मोबाइल फोन।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें